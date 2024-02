San Juan consultó a Mendoza por el uso de los "rompetormentas"

En comunicación con Canal 8, el profesional explicó que el término “rompetormentas” está mal. “No tenemos la capacidad de eso, lo que hacemos es mitigar el daño que produce una tormenta con granizo”, detalló Eluani.

Si bien en Mendoza no usan el sistema de cañones, el profesional explicó que a través de aviones inyectan yodo de plata en las nubes lo que provoca la reducción de la formación de granizo, pero no evita la precipitación.

El director de Contingencias Climáticas fue claro en este punto, las tormentas no se pueden disipar, en cambio lo que se busca es mitigar el daño en caso de la caída de granizo.

En comunicación con Canal 8, Eluani contó que mantuvo una charla con el sector sanjuanino sobre este tema y, desde su experiencia, contó cómo viene trabajando la vecina provincia.

“Con la lucha antigranizo hemos reducido un 30% de las pérdidas en la producción”, además explicó que constantemente están realizando análisis de suelo y agua para ir ajustando el sistema. También, especificó que el gobierno se hacer cargo del sistema como un servicio que se presta a los productores locales.

Para el especialista el problema, no sólo de San Juan, sino de la región, no está relacionada con los cañones. “El problema es más serio y no tiene que ver con los métodos de siembra que buscan reducir el impacto de granizo, sino con la sequía”, cerró.