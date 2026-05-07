"Creer que la minería es enemiga del ambiente es anacrónico", enfatizó Lucero

“Hoy, solo en minería, contamos con 7 proyectos aprobados, 13 en trámite y aproximadamente 50 mil millones de dólares de inversiones comprometidas”, sostuvo ante empresarios y autoridades. El funcionario también puso el foco en el potencial de San Juan dentro del mapa minero nacional y remarcó el peso estratégico del cobre para el crecimiento económico argentino.

“San Juan contiene la reserva de cobre que llevará a nuestro país a una dimensión hasta ahora desconocida”, expresó.

Durante otro tramo de su exposición, Lucero destacó la reinserción internacional de Argentina en mercados vinculados a minerales críticos y aseguró que el país volvió a posicionarse frente a grandes centros de inversión minera.

“Argentina volvió a ser escuchada en Toronto, Nueva York, Londres y Bruselas”, indicó, al tiempo que mencionó acuerdos y memorándums con países como Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania.

Además, defendió el trabajo conjunto entre Nación y las provincias mineras, aunque también cuestionó las restricciones y normativas que frenan proyectos extractivos en distintos puntos del país. “No podemos darnos el lujo de imponernos obstáculos a nosotros mismos”, lanzó.

Sobre el final, dejó una de las frases más fuertes de la jornada al rechazar las posturas antimineras y vincular la actividad con la transición energética mundial. “Creer que la minería es enemiga del ambiente y que no es posible hacerla de un modo ambientalmente responsable es total y completamente anacrónico”, afirmó.