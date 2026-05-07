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"Creer que la minería es enemiga del ambiente es anacrónico", enfatizó Lucero

En el acto por el Día de la Minería, Luis Lucero defendió el rumbo económico nacional, destacó el impacto del RIGI y cuestionó las restricciones provinciales a la actividad.

La Expo San Juan Minera fue escenario este jueves del acto oficial por el Día de la Minería, en una jornada marcada por la fuerte presencia política y empresarial en el Velódromo sanjuanino. La ceremonia contó con la participación de Karina Milei, Martín Menem, gobernadores y referentes del sector minero nacional.

En ese contexto, el secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, defendió el rumbo económico del Gobierno nacional y aseguró que la industria atraviesa “un cambio de época”. “Lo que hoy estamos viviendo no tiene precedentes”, afirmó el funcionario durante su discurso, donde vinculó el escenario actual con las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

Lucero destacó especialmente el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que actualmente existen inversiones mineras comprometidas por unos 50 mil millones de dólares en el país.

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“Hoy, solo en minería, contamos con 7 proyectos aprobados, 13 en trámite y aproximadamente 50 mil millones de dólares de inversiones comprometidas”, sostuvo ante empresarios y autoridades. El funcionario también puso el foco en el potencial de San Juan dentro del mapa minero nacional y remarcó el peso estratégico del cobre para el crecimiento económico argentino.

“San Juan contiene la reserva de cobre que llevará a nuestro país a una dimensión hasta ahora desconocida”, expresó.

Durante otro tramo de su exposición, Lucero destacó la reinserción internacional de Argentina en mercados vinculados a minerales críticos y aseguró que el país volvió a posicionarse frente a grandes centros de inversión minera.

“Argentina volvió a ser escuchada en Toronto, Nueva York, Londres y Bruselas”, indicó, al tiempo que mencionó acuerdos y memorándums con países como Estados Unidos, Canadá, Francia y Alemania.

Además, defendió el trabajo conjunto entre Nación y las provincias mineras, aunque también cuestionó las restricciones y normativas que frenan proyectos extractivos en distintos puntos del país. “No podemos darnos el lujo de imponernos obstáculos a nosotros mismos”, lanzó.

Sobre el final, dejó una de las frases más fuertes de la jornada al rechazar las posturas antimineras y vincular la actividad con la transición energética mundial. “Creer que la minería es enemiga del ambiente y que no es posible hacerla de un modo ambientalmente responsable es total y completamente anacrónico”, afirmó.

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