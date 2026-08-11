Los colegios de gestión privada de San Juan podrán aplicar desde el 1 de agosto de 2026 un incremento del 7,22% en el valor de sus aranceles, luego de que el Ministerio de Educación, mediante la Dirección de Educación Privada, autorizara la actualización.
Colegios privados aumentarán sus cuotas un 7,22% desde agosto
El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Privada, autorizó un nuevo incremento en los aranceles de los colegios privados. La suba será del 7,22% y comenzará a aplicarse con la cuota correspondiente a agosto de 2026.