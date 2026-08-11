Colegios privados aumentarán sus cuotas un 7,22% desde agosto

El incremento autorizado en agosto representa el segundo aumento de aranceles en lo que va de 2026. La actualización anterior había sido aplicada en mayo, por lo que los establecimientos vuelven a modificar sus valores tres meses después.

Las instituciones deberán comunicar a las familias los nuevos montos correspondientes a las cuotas a partir del 1 de agosto, de acuerdo con la autorización otorgada por la Dirección de Educación Privada.

El aumento del 7,22% impactará en los aranceles de los establecimientos alcanzados por la disposición y se verá reflejado en las cuotas que las familias deberán abonar durante este mes.

Desde el Ministerio de Educación informaron