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Colegios privados aumentarán sus cuotas un 7,22% desde agosto

El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Privada, autorizó un nuevo incremento en los aranceles de los colegios privados. La suba será del 7,22% y comenzará a aplicarse con la cuota correspondiente a agosto de 2026.

Los colegios de gestión privada de San Juan podrán aplicar desde el 1 de agosto de 2026 un incremento del 7,22% en el valor de sus aranceles, luego de que el Ministerio de Educación, mediante la Dirección de Educación Privada, autorizara la actualización.

La medida fue establecida a través de la Disposición Nº 216-DEP-2026, que habilita a las instituciones educativas privadas a modificar los valores de las cuotas a partir del mes de agosto.

De esta manera, las familias que envían a sus hijos a establecimientos educativos privados deberán afrontar nuevos valores en las cuotas mensuales desde este mes.

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El incremento autorizado en agosto representa el segundo aumento de aranceles en lo que va de 2026. La actualización anterior había sido aplicada en mayo, por lo que los establecimientos vuelven a modificar sus valores tres meses después.

Las instituciones deberán comunicar a las familias los nuevos montos correspondientes a las cuotas a partir del 1 de agosto, de acuerdo con la autorización otorgada por la Dirección de Educación Privada.

El aumento del 7,22% impactará en los aranceles de los establecimientos alcanzados por la disposición y se verá reflejado en las cuotas que las familias deberán abonar durante este mes.

Desde el Ministerio de Educación informaron

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