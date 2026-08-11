Alerta naranja por nevadas en la cordillera hasta el miércoles

Preparación del vehículo

Uso de cadenas: Portar obligatoriamente cadenas adecuadas para los neumáticos; su uso pude ser exigido por las fuerzas de seguridad en los controles de ruta.

Líquido anticongelante: Verificar que el sistema de refrigeración del motor cuente con el fluido en las proporciones correctas.

Limpiaparabrisas y desempañador: Constatar el perfecto funcionamiento de las escobillas y del sistema de calefacción para mantener el parabrisas totalmente limpio.

Luces encedidas: Mantener las luces bajas encedidas de forma permanente; utilizar luces antiniebla solo si el vehículo dispone de ellas y la visibilidad es nula.

Técnicas de conducción sobre hielo y nieve

Reducir la velocidad: Circular a velocidad precautoria extrema; el hielo anula casi por completo la adherencia de los neumáticos.

Distancia de seguridad: Duplicar o triplicar la distancia respecto al vehículo que circula adelante para evitar choques en cadena.

Maniobras suaves: No realizar frenadas bruscas, aceleraciones repentinas ni giros secos; use el freno del motor (rebajes) para desacelerar.

Pérdida de control: Si el vehículo patina, no pise el freno; gire el volante suavemente hacia el mismo lado a donde se desplaza la cola del auto.

Equipamiento de emergencia a bordo

Infraestructura de abrigo: Llevar mantas térmicas, ropa de abrigo extra, camperas impermeables y guantes adecuados para la nieve.

Alimentos e hidratación: Transportar agua potable y alimentos ricos en calorías (chocolates, frutos secos, barras de cereal) por si queda varado.

Combustible al máximo: Mantener el tanque de combustible lleno para asegurar el funcionamiento de la calefacción en caso de detención prolongada.

Comunicaciones: Llevar los teléfonos celulares con batería completa y un cargador portátil para emergencias.

Números de emergencia útiles

Policía de San Juan: Solicite asistencia a través de los servicios de emergencia locales.

Vialidad Nacional: 0800-222-6272 o mediante el centro de atención al usuario de Vialidad Nacional.

Protección Civil San Juan: 103