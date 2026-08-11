"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > nevadas

Alerta naranja por nevadas en la cordillera hasta el miércoles

Las precipitaciones se presentarán en la noche del martes y madrugada, mañana y tarde del miércoles 12 de agosto.

La Dirección de Protección Civil informa que, para la noche del martes 11 de agosto y madrugada, mañana y tarde del miércoles 12 de agosto, hay alerta por nevada con Alerta Naranja para la zona cordillerana de Iglesia.

Alerta Naranja

El área de alta cordillera será afectada por nevadas persistentes de variada intensidad. Se prevén valores de nieve acumulada entre 50 y 100 cm en todo el períodode alerta, pudiendo ser superado de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad.

Recomendaciones de seguridad vial

Te puede interesar...

Preparación del vehículo

Uso de cadenas: Portar obligatoriamente cadenas adecuadas para los neumáticos; su uso pude ser exigido por las fuerzas de seguridad en los controles de ruta.

Líquido anticongelante: Verificar que el sistema de refrigeración del motor cuente con el fluido en las proporciones correctas.

Limpiaparabrisas y desempañador: Constatar el perfecto funcionamiento de las escobillas y del sistema de calefacción para mantener el parabrisas totalmente limpio.

Luces encedidas: Mantener las luces bajas encedidas de forma permanente; utilizar luces antiniebla solo si el vehículo dispone de ellas y la visibilidad es nula.

Técnicas de conducción sobre hielo y nieve

Reducir la velocidad: Circular a velocidad precautoria extrema; el hielo anula casi por completo la adherencia de los neumáticos.

Distancia de seguridad: Duplicar o triplicar la distancia respecto al vehículo que circula adelante para evitar choques en cadena.

Maniobras suaves: No realizar frenadas bruscas, aceleraciones repentinas ni giros secos; use el freno del motor (rebajes) para desacelerar.

Pérdida de control: Si el vehículo patina, no pise el freno; gire el volante suavemente hacia el mismo lado a donde se desplaza la cola del auto.

Equipamiento de emergencia a bordo

Infraestructura de abrigo: Llevar mantas térmicas, ropa de abrigo extra, camperas impermeables y guantes adecuados para la nieve.

Alimentos e hidratación: Transportar agua potable y alimentos ricos en calorías (chocolates, frutos secos, barras de cereal) por si queda varado.

Combustible al máximo: Mantener el tanque de combustible lleno para asegurar el funcionamiento de la calefacción en caso de detención prolongada.

Comunicaciones: Llevar los teléfonos celulares con batería completa y un cargador portátil para emergencias.

Números de emergencia útiles

Policía de San Juan: Solicite asistencia a través de los servicios de emergencia locales.

Vialidad Nacional: 0800-222-6272 o mediante el centro de atención al usuario de Vialidad Nacional.

Protección Civil San Juan: 103

Temas

Te puede interesar