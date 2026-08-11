Alerta naranja por nevadas en la cordillera hasta el miércoles

Preparación del vehículo
Uso de cadenas: Portar obligatoriamente cadenas adecuadas para los neumáticos; su uso pude ser exigido por las fuerzas de seguridad en los controles de ruta.
Líquido anticongelante: Verificar que el sistema de refrigeración del motor cuente con el fluido en las proporciones correctas.
Limpiaparabrisas y desempañador: Constatar el perfecto funcionamiento de las escobillas y del sistema de calefacción para mantener el parabrisas totalmente limpio.
Luces encedidas: Mantener las luces bajas encedidas de forma permanente; utilizar luces antiniebla solo si el vehículo dispone de ellas y la visibilidad es nula.
Técnicas de conducción sobre hielo y nieve
Reducir la velocidad: Circular a velocidad precautoria extrema; el hielo anula casi por completo la adherencia de los neumáticos.
Distancia de seguridad: Duplicar o triplicar la distancia respecto al vehículo que circula adelante para evitar choques en cadena.
Maniobras suaves: No realizar frenadas bruscas, aceleraciones repentinas ni giros secos; use el freno del motor (rebajes) para desacelerar.
Pérdida de control: Si el vehículo patina, no pise el freno; gire el volante suavemente hacia el mismo lado a donde se desplaza la cola del auto.
Equipamiento de emergencia a bordo
Infraestructura de abrigo: Llevar mantas térmicas, ropa de abrigo extra, camperas impermeables y guantes adecuados para la nieve.
Alimentos e hidratación: Transportar agua potable y alimentos ricos en calorías (chocolates, frutos secos, barras de cereal) por si queda varado.
Combustible al máximo: Mantener el tanque de combustible lleno para asegurar el funcionamiento de la calefacción en caso de detención prolongada.
Comunicaciones: Llevar los teléfonos celulares con batería completa y un cargador portátil para emergencias.
Números de emergencia útiles
Policía de San Juan: Solicite asistencia a través de los servicios de emergencia locales.
Vialidad Nacional: 0800-222-6272 o mediante el centro de atención al usuario de Vialidad Nacional.
Protección Civil San Juan: 103