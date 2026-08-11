La Municipalidad de Rawson, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, presentó una amplia propuesta para celebrar el Día del Niño en el departamento durante todo el mes de agosto. La iniciativa contempla cinco jornadas itinerantes en plazas y predios de distintas comunidades, buscando descentralizar los festejos para que las familias disfruten gratis cerca de sus hogares.
Cinco tardes de festejos y servicios municipales por el Día del Niño en Rawson
La Municipalidad desplegará una agenda itinerante durante todo agosto que incluirá el operativo "Rawson en Comunidad". Conocé los puntos y fechas confirmados.