Cinco tardes de festejos y servicios municipales por el Día del Niño en Rawson

El intendente Carlos Munisaga destacó la importancia de la propuesta: "Queremos que nuestros chicos puedan celebrar y disfrutar cerca de sus casas, por eso decidimos llevar estos festejos a distintos puntos de Rawson. Serán cinco grandes jornadas pensadas para ellos, pero también para que toda la familia pueda encontrarse".

Cronograma de festejos (de 14:00 a 18:00 hs)