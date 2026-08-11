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Cinco tardes de festejos y servicios municipales por el Día del Niño en Rawson

La Municipalidad desplegará una agenda itinerante durante todo agosto que incluirá el operativo "Rawson en Comunidad". Conocé los puntos y fechas confirmados.

La Municipalidad de Rawson, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano Integral, presentó una amplia propuesta para celebrar el Día del Niño en el departamento durante todo el mes de agosto. La iniciativa contempla cinco jornadas itinerantes en plazas y predios de distintas comunidades, buscando descentralizar los festejos para que las familias disfruten gratis cerca de sus hogares.

El intendente Carlos Munisaga destacó la importancia de la propuesta: "Queremos que nuestros chicos puedan celebrar y disfrutar cerca de sus casas, por eso decidimos llevar estos festejos a distintos puntos de Rawson. Serán cinco grandes jornadas pensadas para ellos, pero también para que toda la familia pueda encontrarse".

Cronograma de festejos (de 14:00 a 18:00 hs)

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  • Sábado 15 de agosto: Plaza de Villa San Damián.

  • Lunes 17 de agosto: Playón del Barrio Valle Grande.

  • Sábado 22 de agosto: Plaza del Barrio Belgrano.

  • Domingo 23 de agosto: Predio Gaucho José Dolores (Médano de Oro).

  • Sábado 29 de agosto: Plaza de los Niños (Barrio Güemes).

Servicios municipales en territorio

En paralelo a los shows, sorteos y actividades recreativas, el municipio desplegará el abordaje "Rawson en Comunidad". Los vecinos podrán realizar trámites y acceder a prestaciones de Salud Comunitaria, Zoonosis, Empleo, Juventudes, Género y Deportes, además de un sector para emprendedores locales.

Este operativo territorial estará presente en cuatro de los cinco puntos (Villa San Damián, Barrio Belgrano, Médano de Oro y Barrio Güemes). La única excepción será el Barrio Valle Grande el lunes 17, donde solo se realizará el festejo infantil, dado que el programa de servicios se desplegó recientemente en esa zona.

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