San Juan Cerca llega a Rivadavia e incorporará más trámites

El objetivo de cada San Juan Cerca, que es coordinando por la Dirección de Políticas para la Equidad, es poner a disposición de los vecinos de Rivadavia y sus alrededores, todo tipo de trámites, consultas y gestiones puntuales, sin tener que trasladarse hasta el Centro Cívico. Además, otra ventaja es el hecho de poder concretar las solicitudes en la misma jornada, sin siquiera tener que pedir turnos previos. Sólo hay que concurrir con DNI y toda la documentación relacionada con la gestión o consulta que se necesita realizar.

Los trámites que se podrán realizar, según cada ministerio, son los siguientes:

*Ministerio de Familia y Desarrollo Humano: Registro Provincial de Emprendedores, Programas vigentes para cooperativas y mutuales, Programa de Niñez en Familia (para entretener a los niños mientras los padres hacen las gestiones que necesitan), asesoramiento de las direcciones de Emergencia y Políticas Alimentarias; de Asistencia y de Género, Certificado Único de Discapacidad y programas vigentes para personas con discapacidad.

*Ministerio de Gobierno: Tarjeta SUBE; Registro Civil: realización del trámite de DNI; Regularización dominial; asesoramiento previsional, laboral y regularización de asociaciones civiles y clubes; operativo de Licencias de Conducir.

*Ministerio de Salud: control de riesgos vitales, de peso y talla, y de medicina de Familia (para adultos y pediatría), Odontología, Laboratorio: test de HIV, Hepatitis, Chagas, etc; Vacunación; Salud Mental, Programa de sedentarismo; 0800+ CiDi y vacunación canina.

*Ministerio de Producción, Innovación y Trabajo: Programa Aprender, Trabajar y Producir (ATP), Registro RUPA, Marcas y señales, consultas y denuncias en Defensa al Consumidor.

*Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte: asesoramiento para clubes y entidades deportivas; actividades para personas mayores; Deporte adaptado.

*Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda: creación de cuentas y recuperación de contraseñas de Ciudadano Digital, también comprobantes de denuncia en Defensa del Consumidor, partidas de nacimiento, carnet de Vacunación, Certificado de Antecedentes, Certificado de Activos de Administración Pública de la misma plataforma (CiDi); préstamos para empleados públicos de la Caja de Acción Social; Rentas: consulta de deudas y pago de Patentes, impuesto Inmobiliario, Automotor, Ingresos Brutos, búsqueda de Responsables Tributarios; San Juan Innova: servicio de conectividad y relevamiento de conexión a internet en la zona; activación de licencias para netbooks y notebooks.

*Ministerio de Educación: desbloqueo de netbooks, Servicios para docentes: entrega de fojas de servicio, registro de títulos, plantilla prontuarial, legalización de copias, consulta de expedientes, certificación de títulos, resumen de licencias, planta funcional. Habrá exposición de proyectos de la escuela que recibe al San Juan Cerca y de otras de la zona. Asistencia de gabinetes técnicos interdisciplinarios, información sobre Becas Progresar.

*Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía: Instituto Provincial de la Vivienda: regularización de deuda, información de cuotas, impresión de boletas. Información de requisitos para nuevas inscripciones en el IPV; regularización Dominial de barrios IPV, asesoramiento general e integral sobre viviendas.

*Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable: Tenencia Responsable: colocación de pipetas para combatir pulgas y garrapatas a perros; entrega de antiparasitarios perros y gatos (deben llevar los animales al operativo); Dirección de Arbolado Urbano: formularios para plan de Reforestación, denuncias sobre arbolado, pedido de donación de árboles.

*Secretaría de Seguridad y Orden Público: solicitud de Certificado de Antecedentes, Verificación de vehículos y Localización de objetos robados.

*E.P.R.E: información sobre subsidios provinciales (Tarifa Social) y nacionales (Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos - RASE), reclamos de usuarios domiciliarios, asistencia en temas de eficiencia energética y detalles de facturación del servicio de electricidad.

*OSSE: Tarifa social; asesoramiento sobre estado de cuentas; planes y facilidades de pago; consultas catastrales.