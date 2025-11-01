"
Jáchal lanzó en la capital la 64° edición de la Fiesta de la Tradición

Con música, danza y emoción, el departamento presentó en la capital provincial una muestra de su identidad cultural para invitar a vivir una nueva edición de la fiesta más representativa de sus raíces.

Con música, danza y la fuerza de nuestras raíces, Jáchal llevó el espíritu de la Fiesta Nacional de la Tradición al corazón de San Juan, en el cruce de las peatonales, invitando a toda la provincia a vivir la edición número 64 de la celebración más significativa del departamento.

El espectáculo tuvo la conducción de Mercedes Lezcano y Pascual Recabarren y las actuaciones del Ballet Raíces del Norte, el grupo 750, el Ballet Municipal y el cierre de lujo de Los Arrieros Huaqueños. Además, se vivió un momento muy emotivo con la interpretación de “Vallecito de Huaco” junto al grupo 750 y el recitado de Pascual Recabarren.

El evento contó con la presencia del Secretario de Gobierno de la Municipalidad de Jáchal Dr. Juan Pablo Dara, el Asesor Letrado Dr. Julio Andino, y las Paisanas Nacionales de la Tradición: Brenda Ortega, Ángela García y Sofía Caspary.

El público en general disfrutó de un sábado lleno de identidad y cultura, dando inicio a un mes muy especial para todos los jachalleros, porque en noviembre “Jáchal, late tradición”.

