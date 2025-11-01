Con música, danza y la fuerza de nuestras raíces, Jáchal llevó el espíritu de la Fiesta Nacional de la Tradición al corazón de San Juan, en el cruce de las peatonales, invitando a toda la provincia a vivir la edición número 64 de la celebración más significativa del departamento.
Jáchal lanzó en la capital la 64° edición de la Fiesta de la Tradición
