Los colores de ropa que usa la gente exitosa, según la psicología

Cuáles son los colores que pueden potenciarnos

Los especialistas indican que hay ciertos colores que se asocian históricamente con el triunfo y se trata de tonos que refuerzan la presencia y el impacto de una persona, a la vez que influyen directamente en la percepción externa. Entre todas las gamas posibles, hay cuatro colores que se repiten en quienes proyectan equilibrio y seguridad.

El primero es el azul, asociado al cielo y al mar, y, por lo tanto, a la estabilidad y la confianza, ya que el mismo transmite calma, autoridad y fiabilidad, aunque también cierta distancia emocional y no es una casualidad que sea el color preferido para entornos laborales o entrevistas importantes porque además inspira competencia y serenidad.

En tanto, el negro, representa poder, elegancia y sofisticación y, aunque su uso constante puede transmitir frialdad o tristeza, cuando se lleva con estilo puede resultar magnético, pero si se abusa de él, puede generar desconfianza, por lo cual en el punto medio está su fuerza.

El blanco, en cambio, evoca pureza y claridad, es el color del orden y de la apertura mental, aunque también del perfeccionismo y es el que transmite equilibrio, mientras que el dorado es el tono más asociado con el éxito, la riqueza y el prestigio. Según indica García, este color, psicológicamente, evoca una sensación de poder, abundancia e iluminación, a la vez que simboliza lo divino y lo eterno, se asocia a la sabiduría y la generosidad y transmite calidez y optimismo, lo que ofrece una energía positiva.