En el estadio Feliciano Gambarte y por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, Godoy Cruz y San Martín empataron 0-0 en el clásico de Cuyo. El disputado duelo contó con chances para ambos y con la anulación del VAR por offside del gol de Auzmendi para el Tomba a finales del primer tiempo. La igualdad ajusta aún más la diferencia entre los equipos que luchan por la permanencia en la Primera División del fútbol argentino.
San Martín empató sin goles con Godoy Cruz en el Clásico de Cuyo
Al Verdinegro le quedan dos fechas en el Torneo Clausura para definir su permanencia.