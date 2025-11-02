"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > San Martín

San Martín empató sin goles con Godoy Cruz en el Clásico de Cuyo

Al Verdinegro le quedan dos fechas en el Torneo Clausura para definir su permanencia.

En el estadio Feliciano Gambarte y por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, Godoy Cruz y San Martín empataron 0-0 en el clásico de Cuyo. El disputado duelo contó con chances para ambos y con la anulación del VAR por offside del gol de Auzmendi para el Tomba a finales del primer tiempo. La igualdad ajusta aún más la diferencia entre los equipos que luchan por la permanencia en la Primera División del fútbol argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985108719181471758?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985108719181471758%7Ctwgr%5E94cebc3bd7d3777a01fbef045d12403dd77df219%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lavoz.com.ar%2Fdeportes%2Ffutbol%2Fgodoy-cruz-y-san-martin-de-san-juan-empataron-0-0-como-quedo-talleres-en-la-tabla-anual%2F&partner=&hide_thread=false

Con este resultado, el Verdinegro tiene 18 puntos y está séptimo, mientras que los mendocinos tienen 11 puntos y están penúltimos en la Zona B.

En la tabla anual, los últimos puestos están así: Atlético Tucumán y Banfield 31 puntos, Talleres, Sarmiento y Newell’s 30, Gimnasia 29, Godoy Cruz 28 y San Martín y Aldosivi 27.

Te puede interesar...

En la tabla de promedios, así: Gimnasia 1,099, Sarmiento 1,000, San Martín 0,900 y Aldosivi 0,900.

Por la tabla de promedios está descendiendo Aldosivi. Por la tabla anual está descendiendo San Martín.

En la próxima fecha, San Martín recibirá a Lanús el sábado 8 a las 21.30, mientras que el Bodeguero visitará a Atlético Tucumán el domingo 9 de octubre a la misma hora.

Temas

Te puede interesar