San Martín empató sin goles con Godoy Cruz en el Clásico de Cuyo

ANULADO EL GOL DE GODOY CRUZ POR OFFSIDE EN LA JUGADA PREVIA



Con este resultado, el Verdinegro tiene 18 puntos y está séptimo, mientras que los mendocinos tienen 11 puntos y están penúltimos en la Zona B.

En la tabla anual, los últimos puestos están así: Atlético Tucumán y Banfield 31 puntos, Talleres, Sarmiento y Newell’s 30, Gimnasia 29, Godoy Cruz 28 y San Martín y Aldosivi 27.