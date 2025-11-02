Canapino ganó en Paraná e igualó un histórico récord en el TC

En 1990, el de Chivilcoy obtuvo cuatro consecutivas para quedarse con el campeonato y lo mismo hizo hoy Canapino, quien venía de imponerse en Buenos Aires, San Luis y San Nicolás.

El de Paraná fue, además, el quinto triunfo en las últimas seis carreras para el Titán, quien también había llegado primero en Concepción del Uruguay. En medio de esta seguidilla el otro ganador fue Martín Vázquez, en San Juan, en donde Canapino quedó 21.

image

Al Turismo Carretera le quedan solamente dos carreras: el próximo 16 de noviembre visitará Toay, en la provincia de La Pampa, mientras que la temporada se cerrará en el Mouras de La Plata, el 7 de diciembre.

Canapino suma en la Copa de Oro 155 puntos y es escoltado por Matías Rossi (108), quien está ingresando por el sistema "3 de último minuto" y todavía debe la victoria reglamentaria para ser campeón. El tercero es Santiago Mangoni (103.5), compañero de equipo del líder.

image

Los 10 primeros del TC en Paraná