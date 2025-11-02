Santiago Caputo seguirá como asesor: su respaldo a Santilli

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/slcaputo/status/1985098983803388191?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1985098983803388191%7Ctwgr%5Ed37511af6b7dcc602538db4621ae948030625784%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Falpha-app.tadevel-cdn.com%2Fhostname%2Fnoticiasargentinas.com%2Fapi%2Fv1%2Fsandbox%2FPGJsb2NrcXVvdGUgY2xhc3M9InR3aXR0ZXItdHdlZXQiPjxwIGxhbmc9ImVzIiBkaXI9Imx0ciI2BR3JhbiByZWNvbm9jaW1pZW50byBhIHVuIHRpcG8gcXVlIGFwb3nDsyBkZXNkZSBlbCBkw61hIHVubyBkZSBtYW5lcmEgaW5jb25kaWNpb25hbCBlbCBsaWRlcmF6Z28gZGVsIFByZXNpZGVudGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KTWlsZWk2FcmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI2BQEpNaWxlaTwvYT4geSBxdWUgcHVzbyBlbCBob21icm8gcGFyYSBkYXIgdnVlbHRhIHVuYSBlbGVjY2nDs24gaGlzdMOzcmljYSBlbiBQQkEuIEZlbGljaXRhY2lvbmVzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vZGllZ29zYW50aWxsaT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZGllZ29zYW50aWxsaTwvYT4uPC9wPiZtZGFzaDsgU2FudGkgQy4gKEBzbGNhcHV0bykgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zbGNhcHV0by9zdGF0dXMvMTk4NTA5ODk4MzgwMzM4ODE5MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAyLCAyMDI1PC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0PgoK%3Fv%3D8ea4f2a91d2c4f332ecd9f731596b8e5s%3D1083e890754c8dfd568696f6fb46ed16&partner=&hide_thread=false
Caputo, quien integra el "Triángulo de Hierro" junto al Jefe de Estado y la secretaria de Presidencia, Karina Milei, mantuvo desde el principio un rol importante en la Casa Rosada y se había especulado con que podría ocupar un ministerio.
Es, además, el encargado de llevar adelante la estrategia y comunicación del espacio e, incluso, aporta lineamientos e ideas apropiados en casi todos los discursos presidenciales.
Según se supo de fuentes de Casa Rosada, Santiago Caputo se mantendrá en el rol de asesor presidencial.