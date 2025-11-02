Lamine Yamal contó la verdad sobre su separación de Nicki Nicole

En diálogo con el periodista Javier Hoyos, el delantero dejó en claro que la decisión fue consensuada, que ambos priorizan el respeto y el cariño que se tienen, y que no hubo terceros en discordia, pese a los rumores que lo vincularon a él con Anna Gengoso. “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, sentenció Lamine.

Quién sería el nuevo amor de Nicki Nicole

La historia de la separación de Nicki Nicole y Lamine Yamal tomó un giro inesperado cuando el periodista Ángel de Brito compartió un mensaje que le llegó de una de sus fuentes, el cual reforzaba la primicia que había dado Yanina Latorre.

“Buenas noches Ángel, perdoná la hora! Una amiga mía ayer la vio irse con Mernuel, uno de los chicos youtuber de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos”, relataba el mensaje que llegó al periodista y que encendió aún más las versiones sobre un posible romance

Sin embargo, el mensaje no terminó ahí. La misma fuente añadió más detalles sobre el lugar donde habrían sido vistos: “Todo el mundo estaba especulando esto porque de la nada ella se metió al stream de Yanina el otro día. Y ayer estuvieron juntos en Picheo, un boliche de Capital”.

Cabe destacar que esta información se conoció mientras Mernuel asistía a la ceremonia de los Premios Ídolo, donde fue distinguido con la estatuilla al Ídolo del Año.