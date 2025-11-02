Lamine Yamal contó la verdad sobre su separación de Nicki Nicole

Lamine Yamal enfrentó a la prensa por primera vez luego del anuncio de su separación con Nicki Nicole y decidió ponerle fin a las especulaciones que se habían instalado.
A muchos los descolocó la noticia de que el futbolista de 18 años y la cantante de 25 ya no estaban en pareja, sobre todo porque apenas unas semanas atrás se habían mostrado juntos, con ella acompañándolo en cada partido que disputaba con el Barcelona de España. Pero a veces con tener amor por la otra persona no es suficiente.
El propio Yamal fue quien confirmó la ruptura en el programa D Corazón de la Televisión Española: “No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación”.
En diálogo con el periodista Javier Hoyos, el delantero dejó en claro que la decisión fue consensuada, que ambos priorizan el respeto y el cariño que se tienen, y que no hubo terceros en discordia, pese a los rumores que lo vincularon a él con Anna Gengoso. “No le he sido infiel ni he estado con otra persona”, sentenció Lamine.
Quién sería el nuevo amor de Nicki Nicole
La historia de la separación de Nicki Nicole y Lamine Yamal tomó un giro inesperado cuando el periodista Ángel de Brito compartió un mensaje que le llegó de una de sus fuentes, el cual reforzaba la primicia que había dado Yanina Latorre.
“Buenas noches Ángel, perdoná la hora! Una amiga mía ayer la vio irse con Mernuel, uno de los chicos youtuber de moda. Estuvieron juntos toda la noche y se fueron juntos”, relataba el mensaje que llegó al periodista y que encendió aún más las versiones sobre un posible romance
Sin embargo, el mensaje no terminó ahí. La misma fuente añadió más detalles sobre el lugar donde habrían sido vistos: “Todo el mundo estaba especulando esto porque de la nada ella se metió al stream de Yanina el otro día. Y ayer estuvieron juntos en Picheo, un boliche de Capital”.
Cabe destacar que esta información se conoció mientras Mernuel asistía a la ceremonia de los Premios Ídolo, donde fue distinguido con la estatuilla al Ídolo del Año.