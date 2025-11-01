$900 mil en premios y mucho sabor: se viene el Concurso del Asador Sanjuanino

A las brasas en parrilla

A las llamas

Profesionales

Las dos primeras estarán destinadas a asadores amateurs, mientras que la categoría “Profesionales” será exclusiva para quienes acrediten experiencia o formación en gastronomía. Los cupos son limitados y el municipio proveerá el corte de carne elegido, además del espacio para cocinar.

El jurado, integrado por representantes del sector gastronómico, académico y productivo, evaluará la técnica, el punto de cocción, la presentación y el respeto por la tradición.

Además del concurso, la jornada contará con una nutrida agenda artística, ranchos de comidas típicas y un paseo de artesanos, para disfrutar en familia y celebrar la cultura sanjuanina en su máxima expresión.

Las inscripciones ya están abiertas a través de las redes sociales del Municipio de San Martín.

El Concurso del Asador Sanjuanino se consolida así como una de las celebraciones más esperadas del calendario provincial, donde el fuego, la destreza y la pasión por el asado se convierten en protagonistas de una fiesta que combina cultura, identidad y comunidad.