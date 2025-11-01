El aroma a brasas y la pasión por el asado volverán a encenderse en San Martín. El Complejo Ceferino Namuncurá será nuevamente el epicentro de una jornada cargada de sabor y tradición con la 8º edición del Concurso del Asador Sanjuanino, que se realizará el viernes 29 de noviembre y que este año repartirá $900.000 en premios, superando la cifra del año pasado.
$900 mil en premios y mucho sabor: se viene el Concurso del Asador Sanjuanino
Habrá tres categorías, participación de asadores de toda la provincia y una jornada colmada de música, tradición y sabor.