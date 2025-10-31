"
Doble amenaza de bomba en el Cívico: evacuaron y trabajan las fuerzas de seguridad

El hecho ocurrió minutos después de las 14 de este viernes. Sonaron las alarmas y el personal fue evacuado por prevención. Las amenazas habrían sido recibidas para el segundo piso y el subsuelo del edificio.

Momentos de tensión se vivieron este viernes por la tarde en el Centro Cívico de San Juan, luego de que se registrara una doble amenaza de bomba que obligó a evacuar a todo el personal y visitantes del edificio.

Según confirmaron fuentes oficiales, las amenazas fueron recibidas pasadas las 14, señalando la presencia de artefactos explosivos en el segundo piso y en el subsuelo del complejo. Inmediatamente se activó el protocolo de emergencia: sonaron las alarmas internas y las fuerzas de seguridad procedieron a desalojar las distintas dependencias.

En el lugar trabajan Bomberos, Policía de San Juan y personal de Explosivos, quienes realizan un barrido preventivo en los sectores señalados.

Hasta el momento no se reportaron incidentes ni heridos. Las autoridades confirmaron que se trata de una medida de precaución hasta descartar cualquier riesgo.

