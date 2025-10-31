Doble amenaza de bomba en el Cívico: evacuaron y trabajan las fuerzas de seguridad

Según confirmaron fuentes oficiales, las amenazas fueron recibidas pasadas las 14, señalando la presencia de artefactos explosivos en el segundo piso y en el subsuelo del complejo. Inmediatamente se activó el protocolo de emergencia: sonaron las alarmas internas y las fuerzas de seguridad procedieron a desalojar las distintas dependencias.

En el lugar trabajan Bomberos, Policía de San Juan y personal de Explosivos, quienes realizan un barrido preventivo en los sectores señalados.