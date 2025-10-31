Momentos de tensión se vivieron este viernes por la tarde en el Centro Cívico de San Juan, luego de que se registrara una doble amenaza de bomba que obligó a evacuar a todo el personal y visitantes del edificio.
Doble amenaza de bomba en el Cívico: evacuaron y trabajan las fuerzas de seguridad
El hecho ocurrió minutos después de las 14 de este viernes. Sonaron las alarmas y el personal fue evacuado por prevención. Las amenazas habrían sido recibidas para el segundo piso y el subsuelo del edificio.