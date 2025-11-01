"
Ofrecen asistencia jurídica gratuita para defender derechos laborales

A través de la Subsecretaría de Trabajo, brinda asistencia jurídica gratuita a los trabajadores para garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales y el acceso a la justicia en conflictos de esta índole.

La Subsecretaría de Trabajo, respaldada por la Ley Provincial 377-A, cuenta con un equipo de abogados que asesora y patrocina a los empleados en reclamos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asegurando que no deban pagar honorarios por la actuación letrada.

El servicio cubre:

  • Reclamos laborales individuales: diferencias salariales, indemnizaciones, registro laboral y otros.
  • Accidentes de trabajo: orientación ante la ART o en sede judicial.
  • Enfermedades profesionales: asistencia en la denuncia y gestión de prestaciones correspondientes.

La asistencia jurídica gratuita se limita a asuntos laborales y está dirigida exclusivamente a los trabajadores. Para recibir el servicio, los interesados deben acercarse a la Subsecretaría de Trabajo, ubicada en calle Santa Fe 54 oeste, 1º piso, Ala Sur, de 8 a 12 horas.

Allí, un equipo de abogados asegura defensa técnica oportuna y especializada, eliminando barreras económicas o técnicas que podrían impedir el ejercicio de los derechos laborales.

