La Subsecretaría de Trabajo, respaldada por la Ley Provincial 377-A, cuenta con un equipo de abogados que asesora y patrocina a los empleados en reclamos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, asegurando que no deban pagar honorarios por la actuación letrada.
Ofrecen asistencia jurídica gratuita para defender derechos laborales
A través de la Subsecretaría de Trabajo, brinda asistencia jurídica gratuita a los trabajadores para garantizar el cumplimiento de sus derechos laborales y el acceso a la justicia en conflictos de esta índole.