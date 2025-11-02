Santilli: "Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas"

“Lo que pasó el otro domingo es un apoyo que le dio la sociedad al presidente Milei”, dijo, sobre las elecciones legislativas en el que resultó electo como diputado. “Venimos de hacer un acuerdo en conjunto con el PRO y un trabajo muy fuerte. Ahora tenemos que seguir por ese camino”, agregó.

Milei anunció por redes la designación de Santilli

Este domingo, Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior. “Tenemos nuevo ministro. Bienvenido Colo”, escribió el Presidente a través de X.

“Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”, agregó Milei.

A pesar de los rumores que indicaban que Santiago Caputo, el asesor presidencial, podría asumir la vacante que dejó Lisandro Catalán, finalmente el jefe de Estado se inclinó por Santilli. Ahora, surgen incógnitas sobre el rol que tendrá el asesor.

Santilli, que viene del PRO, fue el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en PBA. Su designación es el segundo cambio dentro del Gabinete que implementó el Ejecutivo tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones.

El primero ocurrió este viernes, cuando Milei aceptó la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y nombró a Manuel Adorni como su reemplazo.

El nuevo jefe de ministros publicó un mensaje en sus redes sociales en el que anticipó el encuentro a las 9.30 en la Casa Rosada. “La prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita”, indicó.