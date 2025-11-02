"
Santilli: "Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas"

Diego Santilli, designado ministro del Interior, detalló cómo fue el encuentro con Milei en el que le ofreció el cargo.

Desde la puerta de la quinta de Olivos, Diego Santilli habló tras ser designado como ministro del Interior. El dirigente contó que Javier Milei lo contactó cuando estaba volviendo de Paraná, donde su hijo participó de una carrera de automovilismo, y no dudó en aceptar la propuesta.

“Me sorprendió gratamente el llamado del Presidente. Venimos trabajando con él y con Karina Milei, comimos el lunes, pero no de este tema. Pasaron muchas cosas en el medio. Hoy me dijo ‘venite en cuanto puedas para la Quinta’. Obviamente que le dije que sí al instante”, reveló esta noche desde arriba de su auto.

“Haré lo que tenga que hacer para lograr las reformas que nos comprometimos. Venimos de una etapa de estabilización del país y se viene una etapa de crecimiento de unos 20 o 30 años. Estoy convencido de que ese es el camino. Si me asumo esta tarea es para sumar y para seguir avanzando”, expresó.

“Lo que pasó el otro domingo es un apoyo que le dio la sociedad al presidente Milei”, dijo, sobre las elecciones legislativas en el que resultó electo como diputado. “Venimos de hacer un acuerdo en conjunto con el PRO y un trabajo muy fuerte. Ahora tenemos que seguir por ese camino”, agregó.

Milei anunció por redes la designación de Santilli

Este domingo, Javier Milei anunció que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior. “Tenemos nuevo ministro. Bienvenido Colo”, escribió el Presidente a través de X.

“Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”, agregó Milei.

A pesar de los rumores que indicaban que Santiago Caputo, el asesor presidencial, podría asumir la vacante que dejó Lisandro Catalán, finalmente el jefe de Estado se inclinó por Santilli. Ahora, surgen incógnitas sobre el rol que tendrá el asesor.

Santilli, que viene del PRO, fue el candidato a diputado nacional de La Libertad Avanza en PBA. Su designación es el segundo cambio dentro del Gabinete que implementó el Ejecutivo tras el triunfo de La Libertad Avanza en las elecciones.

El primero ocurrió este viernes, cuando Milei aceptó la renuncia de Guillermo Francos como jefe de Gabinete y nombró a Manuel Adorni como su reemplazo.

El nuevo jefe de ministros publicó un mensaje en sus redes sociales en el que anticipó el encuentro a las 9.30 en la Casa Rosada. “La prioridad es avanzar en las reformas que la Argentina necesita”, indicó.

