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San Juan activó el COPRE para coordinar acciones ante emergencias

El Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias reunió a organismos para analizar escenarios, identificar riesgos y definir acciones de prevención y respuesta.

Luego del anuncio realizado por el gobernador Marcelo Orrego sobre la creación de un comité destinado a anticipar y coordinar la respuesta ante posibles emergencias, representantes de distintos organismos e instituciones participaron del primer encuentro del Comité Provincial de Respuesta ante Emergencias (COPRE).

La conformación de este espacio responde a la necesidad de fortalecer la prevención y preparación de la Provincia frente a los escenarios climáticos previstos para los próximos meses, particularmente ante la posibilidad de un incremento de los caudales de agua durante la temporada estival.

Durante la primera reunión se realizó una puesta en común sobre la situación actual y los posibles escenarios que podrían presentarse en San Juan. A partir de ese diagnóstico, se comenzaron a identificar riesgos y situaciones que podrían requerir la intervención coordinada de distintas áreas.

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El encuentro permitió, además, comenzar a definir las acciones que podría asumir cada organismo de acuerdo con sus competencias, así como relevar los recursos disponibles y las necesidades que podrían surgir ante una eventual contingencia.

De esta primera instancia participaron representantes de Obras Sanitarias, Protección Civil, Policía de San Juan, Bomberos, Recursos Hídricos, Recursos Energéticos, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Ministerio de Producción, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Deportes, Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y Ministerio de Salud, además de investigadores vinculados al cambio climático y áreas relacionadas con emergencias y políticas alimentarias, entre otras dependencias provinciales.

Como parte del trabajo iniciado, se solicitó a cada organismo e institución la designación de sus referentes y la elaboración de un relevamiento estimativo de necesidades y requerimientos. Esta información permitirá centralizar los datos, anticipar recursos y fortalecer la planificación conjunta.

El COPRE continuará sumando organismos e instituciones en las próximas instancias de trabajo, con el objetivo de ampliar la coordinación, profundizar el análisis de riesgos y establecer mecanismos de actuación ante los distintos escenarios que puedan presentarse en la provincia.

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