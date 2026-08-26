San Juan activó el COPRE para coordinar acciones ante emergencias

El encuentro permitió, además, comenzar a definir las acciones que podría asumir cada organismo de acuerdo con sus competencias, así como relevar los recursos disponibles y las necesidades que podrían surgir ante una eventual contingencia.

De esta primera instancia participaron representantes de Obras Sanitarias, Protección Civil, Policía de San Juan, Bomberos, Recursos Hídricos, Recursos Energéticos, Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), Ministerio de Producción, Secretaría de Agricultura, Secretaría de Deportes, Ministerio de Familia y Desarrollo Humano y Ministerio de Salud, además de investigadores vinculados al cambio climático y áreas relacionadas con emergencias y políticas alimentarias, entre otras dependencias provinciales.

Como parte del trabajo iniciado, se solicitó a cada organismo e institución la designación de sus referentes y la elaboración de un relevamiento estimativo de necesidades y requerimientos. Esta información permitirá centralizar los datos, anticipar recursos y fortalecer la planificación conjunta.

El COPRE continuará sumando organismos e instituciones en las próximas instancias de trabajo, con el objetivo de ampliar la coordinación, profundizar el análisis de riesgos y establecer mecanismos de actuación ante los distintos escenarios que puedan presentarse en la provincia.