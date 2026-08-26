Henry Martín vuelve a correr en El Zonda: "Será una emoción muy grande"

El sanjuanino fue campeón de la categoría en 1997, temporada en la que consiguió 13 victorias con el Ford Escort Zetec del Berta Motorsport, siete de ellas de manera consecutiva. Además, ganó dos veces en El Zonda durante aquel mismo año.

Su trayectoria en el TC2000 incluye 155 carreras y 19 victorias. Su último triunfo fue el 22 de octubre de 2000, en Río Cuarto, mientras que su última participación llegó el 29 de noviembre de 2009, en Potrero de los Funes, donde terminó segundo con un Renault Mégane II.

Esta vez, Martín afrontará un desafío completamente diferente: manejará un Toyota Corolla Cross Nº58 del equipo Corsi Sport, junto a Gabriel Ponce de León, con quien compartió años dentro del equipo Ford oficial. Será además su primera experiencia en la categoría al volante de un SUV.

“El Zonda siempre fue un circuito muy difícil y exigente, que no permite errores y con pocos lugares de sobrepaso”, señaló el piloto, quien destacó las mejoras realizadas en las vías de escape que permitieron aumentar el ritmo de los autos.

La fecha del 26 y 27 de septiembre será, así, mucho más que una competencia para los sanjuaninos: será el reencuentro de Henry Martín con El Zonda, con el TC2000 y con el público de su provincia, en un escenario que forma parte de los capítulos más importantes de su carrera.