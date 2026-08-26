De la IA al rock: septiembre llegará con una agenda para todos los gustos

La propuesta busca acercar al público a los cambios que la inteligencia artificial ya está generando en ámbitos como la comunicación, los negocios y la creatividad.

Las entradas se pueden adquirir a través de PlayTicket y para informes se encuentra disponible el teléfono 264 621 3243.

Conociendo Rusia vuelve a San Juan en formato solista

Un día antes, el viernes 11 de septiembre, será el turno de la música. Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia, llegará al Teatro Sarmiento con su nueva gira denominada “Mateo”.

Luego del éxito del Jet Love Tour, el músico apuesta nuevamente por un formato solista, acompañado por sus instrumentos y con una propuesta más íntima y cercana.

El espectáculo plantea un recorrido por las canciones de sus cuatro discos de estudio, pero desde una perspectiva diferente: sin banda y con mayor protagonismo para la voz, la guitarra, el piano y el vínculo directo con el público.

La gira comenzará en septiembre y recorrerá más de cincuenta ciudades de veinte países. La primera etapa contempla presentaciones en Argentina, Uruguay, Chile y Colombia.

Las entradas para la función en San Juan están disponibles a través de TuEntrada.

San Juan Florece cerrará el mes con música y actividades para toda la familia

El domingo 27 de septiembre llegará una nueva edición de San Juan Florece, una propuesta que combinará música en vivo, gastronomía, emprendimientos y entretenimiento.

El escenario principal tendrá la presentación de Cruzando el Charco, mientras que desde la apertura habrá un sunset como previa musical para acompañar el atardecer.

La jornada también contará con un Polo Gastronómico y Patio Cervecero, una Feria de Emprendedores y el espacio Fun Kids, pensado para los más chicos.

Las puertas abrirán a las 17 y el encuentro será en Cepas Sanjuaninas, ubicado en Rastreador Calivar 139 Norte.

Así, septiembre propone una agenda que va desde los desafíos que plantea la inteligencia artificial hasta los clásicos encuentros alrededor de la música, con opciones para distintos públicos y generaciones.