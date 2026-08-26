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Triunfo de oro para San Martín que venció a Chicago y se acercó al reducido

El Verdinegro conservó la victoria parcial que tenía desde junio pasado y venció 1-0 a Nueva Chicago en el Hilario Sánchez y llegó a 35 puntos. Con el triunfo quedó noveno, a una unidad de la zona de Reducido.

San Martín consiguió tres puntos fundamentales en su pelea por meterse en el Reducido de la Primera Nacional. En el Hilario Sánchez, el Verdinegro sostuvo el 1-0 frente a Nueva Chicago y cerró con triunfo los 45 minutos que restaban del encuentro suspendido.

El partido tuvo un condimento extra: el viento Zonda se hizo sentir con fuerza en San Juan y complicó el desarrollo del juego. En ese escenario, el equipo sanjuanino tuvo que trabajar más de la cuenta para conservar la ventaja y evitar que Chicago encontrara el empate.

El Verdinegro completó los 45 minutos que restaban del partido que se encontraba suspendido. El resultado se mantuvo y el equipo de Schiapparello lo ganó.

Cabe recordar que el encuentro se suspendió hace más de dos meses por un supuesto proyectil que afectó entonces al arquero visitante, Facundo Masuero, luego de lo cual el Tribunal de Disicplina de la AFA decidió mandar a disputar el resto del partido en San Juan.

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El único gol del encuentro había sido convertido por Jaurena, resultado que San Martín logró defender durante el tramo restante. Chicago buscó avanzar sobre el campo rival y tuvo una ocasión muy clara sobre el cierre, pero el Verdinegro consiguió mantener el arco en cero.

La victoria tiene un valor especial para el conjunto sanjuanino por su impacto en la tabla. San Martín llegó a los 35 puntos y quedó noveno, a apenas una unidad de los puestos que clasifican al Reducido.

Nueva Chicago, en tanto, quedó con 29 unidades y en el puesto 14, después de no poder aprovechar el tramo final para rescatar al menos un punto en San Juan.

Para el Verdinegro, el triunfo representa otro paso en una pelea cada vez más ajustada. Con varios equipos separados por pocos puntos, cada partido comienza a tener peso propio y San Martín ahora quedó nuevamente muy cerca del objetivo de meterse entre los ocho mejores.

El equipo sanjuanino salió de una tarde complicada con el resultado que necesitaba: ganó, sostuvo su ventaja y quedó a un punto del Reducido. La pelea por volver a los primeros puestos ya está en marcha.

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