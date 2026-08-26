Triunfo de oro para San Martín que venció a Chicago y se acercó al reducido

El único gol del encuentro había sido convertido por Jaurena, resultado que San Martín logró defender durante el tramo restante. Chicago buscó avanzar sobre el campo rival y tuvo una ocasión muy clara sobre el cierre, pero el Verdinegro consiguió mantener el arco en cero.

La victoria tiene un valor especial para el conjunto sanjuanino por su impacto en la tabla. San Martín llegó a los 35 puntos y quedó noveno, a apenas una unidad de los puestos que clasifican al Reducido.

Nueva Chicago, en tanto, quedó con 29 unidades y en el puesto 14, después de no poder aprovechar el tramo final para rescatar al menos un punto en San Juan.

Para el Verdinegro, el triunfo representa otro paso en una pelea cada vez más ajustada. Con varios equipos separados por pocos puntos, cada partido comienza a tener peso propio y San Martín ahora quedó nuevamente muy cerca del objetivo de meterse entre los ocho mejores.

El equipo sanjuanino salió de una tarde complicada con el resultado que necesitaba: ganó, sostuvo su ventaja y quedó a un punto del Reducido. La pelea por volver a los primeros puestos ya está en marcha.