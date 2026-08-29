San Carlos: detuvieron a un hombre que presentó una carnet trucho

En ese sector, personal de la policía provincial detuvo la marcha de una camioneta Fiat EcoSport conducida por un hombre de 61 años. Al momento de solicitarle la documentación obligatoria para circular, el automovilista presentó su carnet de conducir. Sin embargo, la inspección minuciosa realizada por los efectivos permitió comprobar rápidamente que el plástico carecía de las marcas, relieves y sellos de seguridad normados para los plásticos oficiales.

Tras confirmarse la irregularidad, las autoridades policiales se comunicaron con la Base Acusatoria para poner al tanto al ayudante fiscal en turno sobre los pormenores del hallazgo. Desde la órbita judicial se dispuso el secuestro preventivo de la documentación adulterada y se dio inmediata intervención a la UFI Genérica, organismo encargada de instruir la causa penal correspondiente.