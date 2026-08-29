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San Carlos: detuvieron a un hombre que presentó una carnet trucho

Efectivos policiales del Puesto San Carlos detectaron la maniobra en un control de rutina sobre la Ruta 40.

Un operativo vehicular de rutina montado en el sur mendocino-sanjuanino permitió frenar el ingreso de un conductor que pretendía transitar por las rutas locales con documentación apócrifa. El episodio tuvo lugar en el Puesto Policial San Carlos (D-7), ubicado en el departamento Sarmiento, en la zona fronteriza entre San Juan y Mendoza.

En ese sector, personal de la policía provincial detuvo la marcha de una camioneta Fiat EcoSport conducida por un hombre de 61 años. Al momento de solicitarle la documentación obligatoria para circular, el automovilista presentó su carnet de conducir. Sin embargo, la inspección minuciosa realizada por los efectivos permitió comprobar rápidamente que el plástico carecía de las marcas, relieves y sellos de seguridad normados para los plásticos oficiales.

Tras confirmarse la irregularidad, las autoridades policiales se comunicaron con la Base Acusatoria para poner al tanto al ayudante fiscal en turno sobre los pormenores del hallazgo. Desde la órbita judicial se dispuso el secuestro preventivo de la documentación adulterada y se dio inmediata intervención a la UFI Genérica, organismo encargada de instruir la causa penal correspondiente.

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