Un operativo vehicular de rutina montado en el sur mendocino-sanjuanino permitió frenar el ingreso de un conductor que pretendía transitar por las rutas locales con documentación apócrifa. El episodio tuvo lugar en el Puesto Policial San Carlos (D-7), ubicado en el departamento Sarmiento, en la zona fronteriza entre San Juan y Mendoza.
San Carlos: detuvieron a un hombre que presentó una carnet trucho
Efectivos policiales del Puesto San Carlos detectaron la maniobra en un control de rutina sobre la Ruta 40.