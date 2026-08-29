Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte sobre el estado de transitabilidad en las rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan. Si bien la totalidad de los corredores se encuentra habilitada para el tránsito vehicular, el organismo solicitó extremar los cuidados al conducir, en especial durante las primeras horas del día.
Transitables con precaución: el mapa de las rutas nacionales en San Juan
Vialidad Nacional San Juan informó que la red vial nacional de la provincia se encuentra habilitada para circular.