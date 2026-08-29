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Transitables con precaución: el mapa de las rutas nacionales en San Juan

Vialidad Nacional San Juan informó que la red vial nacional de la provincia se encuentra habilitada para circular.

Vialidad Nacional emitió un nuevo reporte sobre el estado de transitabilidad en las rutas nacionales que atraviesan la provincia de San Juan. Si bien la totalidad de los corredores se encuentra habilitada para el tránsito vehicular, el organismo solicitó extremar los cuidados al conducir, en especial durante las primeras horas del día.

El principal factor de riesgo para quienes salgan a la ruta está dado por las bajas temperaturas y la presencia de humedad. En sectores clave del interior provincial y la zona cordillerana —como los tramos de la Ruta Nacional 149 (Calingasta e Iglesia), la Ruta 40 Norte (hacia Jáchal y el límite con La Rioja) y la Ruta 150 (hacia Rodeo e Ischigualasto)— se alerta por la posibilidad de calzada congelada y bancos de niebla aislados, los cuales se irán disipando con el transcurso de la jornada.

Por su parte, en los accesos interprovinciales y las vías urbanas de alto tránsito —incluyendo la Ruta 141 hacia La Rioja, la Ruta 40 Sur rumbo a Mendoza, la Ruta 20 en dirección a San Luis, la Ruta 153 y la Avenida de Circunvalación (RN A014)— se aconseja circular a velocidad moderada. Personal técnico y maquinarias de la institución se encuentran desplegados sobre la red vial realizando inspecciones periódicas y trabajos de mantenimiento preventivo.

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