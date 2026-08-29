Transitables con precaución: el mapa de las rutas nacionales en San Juan

El principal factor de riesgo para quienes salgan a la ruta está dado por las bajas temperaturas y la presencia de humedad. En sectores clave del interior provincial y la zona cordillerana —como los tramos de la Ruta Nacional 149 (Calingasta e Iglesia), la Ruta 40 Norte (hacia Jáchal y el límite con La Rioja) y la Ruta 150 (hacia Rodeo e Ischigualasto)— se alerta por la posibilidad de calzada congelada y bancos de niebla aislados, los cuales se irán disipando con el transcurso de la jornada.

Por su parte, en los accesos interprovinciales y las vías urbanas de alto tránsito —incluyendo la Ruta 141 hacia La Rioja, la Ruta 40 Sur rumbo a Mendoza, la Ruta 20 en dirección a San Luis, la Ruta 153 y la Avenida de Circunvalación (RN A014)— se aconseja circular a velocidad moderada. Personal técnico y maquinarias de la institución se encuentran desplegados sobre la red vial realizando inspecciones periódicas y trabajos de mantenimiento preventivo.