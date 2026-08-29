La histórica victoria de Las Leonas ante Países Bajos por la final del Mundial de Hockey sobre Césped 2026 desató una ola de festejos y repercusiones en todo el ámbito deportivo. En medio de las celebraciones, la Selección argentina masculina de fútbol se sumó a las felicitaciones y le dedicó un sentido mensaje en redes sociales al plantel conducido por Fernando Ferrara.
"Son un gran orgullo": el mensaje de la Selección de fútbol a Las Leonas
Tras la histórica consagración del seleccionado femenino de hockey en Países Bajos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dedicó un emotivo posteo en redes sociales.