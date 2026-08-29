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"Son un gran orgullo": el mensaje de la Selección de fútbol a Las Leonas

Tras la histórica consagración del seleccionado femenino de hockey en Países Bajos, el equipo dirigido por Lionel Scaloni dedicó un emotivo posteo en redes sociales.

La histórica victoria de Las Leonas ante Países Bajos por la final del Mundial de Hockey sobre Césped 2026 desató una ola de festejos y repercusiones en todo el ámbito deportivo. En medio de las celebraciones, la Selección argentina masculina de fútbol se sumó a las felicitaciones y le dedicó un sentido mensaje en redes sociales al plantel conducido por Fernando Ferrara.

A través de sus canales oficiales, el conjunto nacional publicó una placa festiva junto a un texto contundente: "Felicitaciones, Leonas, cuerpo técnico y staff por haber logrado la tercera. ¡Son un gran orgullo para nuestro país!". La publicación, cargada de emojis de estrellas y banderas albicelestes, hizo una directa alusión al logro compartido de lucir tres consagraciones ecuménicas en la camiseta.

El triunfo del seleccionado femenino de hockey en la definición por shootouts no solo selló la revancha de la edición anterior, sino que ratificó la mística de Las Leonas ante Países Bajos. Con esta victoria, el historial marca que los tres títulos mundiales de su historia (Perth 2002, Rosario 2010 y Amstelveen 2026) se consiguieron tras superar al combinado neerlandés en la final, un hito festejado a la par por los referentes del fútbol nacional.

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