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Rivadavia sumó un nuevo espacio y cerró una semana marcada por las obras

La obra representó la séptima inauguración realizada en el marco de la Semana Aniversario por los 118 años del departamento. El intendente Sergio Miodowsky encabezó el acto que puso el broche de oro a cuatro días de inauguraciones y nuevas obras para los vecinos.

Rivadavia celebró sus 118 años con una semana marcada por las obras y el crecimiento del departamento. Este viernes, el intendente Sergio Miodowsky encabezó la séptima y última inauguración de la Semana Aniversario, coronando cuatro jornadas en las que se habilitaron nuevas obras destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En esta oportunidad, la celebración llegó al Barrio Del Bono Green, donde quedaron inaugurados cuatro nuevos espacios destinados al mejoramiento y disfrute del barrio, transformando el entorno y generando nuevos lugares de encuentro para las familias.

La obra incluyó la creación y puesta en valor de espacios verdes, la incorporación de juegos para niños, aparatos de salud y actividad física, una cancha de fútbol tenis, además de la construcción de nuevas veredas y la instalación de iluminación LED, brindando mayor seguridad y mejores condiciones para quienes transitan y disfrutan diariamente del sector.

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Con esta inauguración, Rivadavia puso el broche de oro a una intensa Semana Aniversario, en la que el departamento celebró sus 118 años con siete inauguraciones y una agenda cargada de obras que llegaron a distintos puntos del departamento.

Durante estos cuatro días, el Municipio inauguró intervenciones vinculadas al pavimento, espacios comunitarios, urbanización, infraestructura y mejoramiento de los barrios, reafirmando una gestión que continúa llevando respuestas concretas a las necesidades de los vecinos.

El intendente Sergio Miodowsky destacó la importancia de continuar invirtiendo en obras que transformen cada rincón de Rivadavia y permitan que más familias puedan disfrutar de mejores espacios públicos y una mayor calidad de vida.

De esta manera, la última inauguración de la semana no solo cerró los festejos por un nuevo aniversario del departamento, sino que también reflejó el camino de una gestión que continúa avanzando con hechos concretos y obras que quedan para los vecinos.

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