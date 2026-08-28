Rivadavia celebró sus 118 años con una semana marcada por las obras y el crecimiento del departamento. Este viernes, el intendente Sergio Miodowsky encabezó la séptima y última inauguración de la Semana Aniversario, coronando cuatro jornadas en las que se habilitaron nuevas obras destinadas a mejorar la calidad de vida de los vecinos.
Rivadavia sumó un nuevo espacio y cerró una semana marcada por las obras
La obra representó la séptima inauguración realizada en el marco de la Semana Aniversario por los 118 años del departamento. El intendente Sergio Miodowsky encabezó el acto que puso el broche de oro a cuatro días de inauguraciones y nuevas obras para los vecinos.