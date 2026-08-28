Rivadavia sumó un nuevo espacio y cerró una semana marcada por las obras

Con esta inauguración, Rivadavia puso el broche de oro a una intensa Semana Aniversario, en la que el departamento celebró sus 118 años con siete inauguraciones y una agenda cargada de obras que llegaron a distintos puntos del departamento.

Durante estos cuatro días, el Municipio inauguró intervenciones vinculadas al pavimento, espacios comunitarios, urbanización, infraestructura y mejoramiento de los barrios, reafirmando una gestión que continúa llevando respuestas concretas a las necesidades de los vecinos.

El intendente Sergio Miodowsky destacó la importancia de continuar invirtiendo en obras que transformen cada rincón de Rivadavia y permitan que más familias puedan disfrutar de mejores espacios públicos y una mayor calidad de vida.

De esta manera, la última inauguración de la semana no solo cerró los festejos por un nuevo aniversario del departamento, sino que también reflejó el camino de una gestión que continúa avanzando con hechos concretos y obras que quedan para los vecinos.