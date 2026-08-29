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Pronóstico en San Juan: sábado agradable con máxima de 21°C

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este sábado 29 de agosto un inicio de jornada frío en la provincia, con registros que marcaron los 6,4°C a primera hora.

San Juan inicia el fin de semana con condiciones meteorológicas estables y un ambiente fresco a templado en todo el territorio provincial. De acuerdo con los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio de Hidrografía Naval, las primeras horas de este sábado 29 de agosto se caracterizaron por el aire frío, anotando una mínima de 6°C y una marca de 6,4°C a las 08.00 de la mañana.

A diferencia de las jornadas inestables o de viento intenso registradas a mitad de semana, este sábado presenta vientos en calma y una visibilidad óptima de 15 kilómetros, lo que favorecerá el desarrollo de actividades al aire libre durante las horas de la tarde. La masa de aire se mantendrá con un 57% de humedad y cielo parcialmente nublado.

Con el correr de las horas y el calor del sol —que tuvo su salida a las 07:54 hs y se ocultará a las 19:16 hs—, el termómetro experimentará un paulatino ascenso hasta alcanzar los 21°C por la tarde, ofreciendo una jornada agradable antes de la llegada del domingo.

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