San Juan inicia el fin de semana con condiciones meteorológicas estables y un ambiente fresco a templado en todo el territorio provincial. De acuerdo con los datos actualizados del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Servicio de Hidrografía Naval, las primeras horas de este sábado 29 de agosto se caracterizaron por el aire frío, anotando una mínima de 6°C y una marca de 6,4°C a las 08.00 de la mañana.
Pronóstico en San Juan: sábado agradable con máxima de 21°C
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este sábado 29 de agosto un inicio de jornada frío en la provincia, con registros que marcaron los 6,4°C a primera hora.