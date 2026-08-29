El seleccionado argentino masculino de vóleibol regaló una noche a puro festejo en el Estadio Aldo Cantoni tras imponerse por 3-1 ante el combinado de Japón B. El encuentro amistoso, que forma parte de la preparación del equipo de Horacio Dileo de cara al próximo Campeonato Sudamericano, combinó un alto nivel de juego con la calidez del público sanjuanino.
Vóley: las mejores fotos del triunfo de Argentina ante Japón B
La Selección Argentina masculina de vóleibol superó 3-1 a Japón B en el Estadio Aldo Cantoni ante un gran marco de público.