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Vóley: las mejores fotos del triunfo de Argentina ante Japón B

La Selección Argentina masculina de vóleibol superó 3-1 a Japón B en el Estadio Aldo Cantoni ante un gran marco de público.

El seleccionado argentino masculino de vóleibol regaló una noche a puro festejo en el Estadio Aldo Cantoni tras imponerse por 3-1 ante el combinado de Japón B. El encuentro amistoso, que forma parte de la preparación del equipo de Horacio Dileo de cara al próximo Campeonato Sudamericano, combinó un alto nivel de juego con la calidez del público sanjuanino.

La fiesta en la cancha tuvo un condimento especial gracias al desempeño de los locales. El punta sanjuanino Manuel Armoa Morel completó una actuación consagratoria al anotar 18 puntos y ser elegido como el jugador más valioso (MVP) del cotejo, mientras que el armador Matías Sánchez también sumó minutos fundamentales en el esquema albiceleste.

A través de esta cobertura, repasamos las mejores imágenes de la jornada: los festejos de los puntos clave, el aliento desde las tribunas del Cantoni, el momento del levantamiento de la Copa Gobierno de San Juan por parte del capitán Agustín Loser y el color de una noche inolvidable. La serie se completará este sábado a las 21 hs, en lo que será la última oportunidad para ver al equipo nacional antes de buscar su boleto olímpico a Los Ángeles 2028.

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