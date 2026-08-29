Los Pumas perdieron 27-21 ante Australia por el primer amistoso de la serie

El seleccionado argentino nunca dejó de pelear y consiguió mantenerse cerca en el marcador, pero Australia fue más efectivo en los momentos clave y terminó quedándose con el triunfo. Los equipos volverán a enfrentarse el sábado 5 de septiembre desde las 18 en Mendoza.
Después de estos amistosos, Los Pumas viajarán a Europa para enfrentar a Irlanda, Italia y Francia en noviembre, en la segunda etapa del Nations Championship.
Las formaciones de Los Pumas y Australia
Los Pumas: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.
Suplentes: Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Agustín Moyano, Nicolás Roger y Matías Moroni.
Australia: Isaac Kailea, Brandon Paenga-Amosa, Allan Alaalatoa, Josh Canham, Jeremy Williams, Tom Hooper, Fraser McReight, Rob Valetini, Ryan Lonergan, Carter Gordon, Harry Potter, Hunter Paisami, Isaac Henry, Max Jorgensen y Tom Wright.
Suplentes: Billy Pollard, Angus Bell, Massimo De Lutiis, Lachlan Shaw, Charlie Cale, Tate McDermott, Ben Donaldson y Joseph-Aukuso Suaalii.