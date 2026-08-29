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Los Pumas perdieron 27-21 ante Australia por el primer amistoso de la serie

El seleccionado argentino luchó hasta el final, pero no pudo remontar la diferencia ante los Wallabies en el Estadio 23 de Agosto de Gimnasia.

Los Pumas perdieron 27-21 ante Australia en Jujuy, en el primero de los dos amistosos de la serie frente a los Wallabies. El encuentro se Estadio 23 de Agosto de Gimnasia y Esgrima, sirvió como preparación de cara al reinicio del Nations Championship.

Los australianos arrancaron mejor y rápidamente consiguieron una ventaja de 12-0, aunque el equipo argentino reaccionó y logró mantenerse en partido.

Australia volvió a golpear y llegó a ponerse 19-7, pero Los Pumas respondieron con tries de Gerónimo Prisciantelli y Joaquín Moro, ambos convertidos por Santiago Carreras. Sobre el cierre de la primera mitad, un penal de Ryan Lonergan dejó el marcador 22-14 al entretiempo.

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El seleccionado argentino nunca dejó de pelear y consiguió mantenerse cerca en el marcador, pero Australia fue más efectivo en los momentos clave y terminó quedándose con el triunfo. Los equipos volverán a enfrentarse el sábado 5 de septiembre desde las 18 en Mendoza.

Después de estos amistosos, Los Pumas viajarán a Europa para enfrentar a Irlanda, Italia y Francia en noviembre, en la segunda etapa del Nations Championship.

Las formaciones de Los Pumas y Australia

Los Pumas: Boris Wenger, Ignacio Ruiz, Francisco Moreno, Guido Petti, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Benjamín Grondona, Joaquín Moro, Simón Benítez Cruz, Santiago Carreras, Ignacio Mendy, Faustino Sánchez Valarolo, Lucio Cinti, Rodrigo Isgró y Gerónimo Prisciantelli.

Suplentes: Leonel Oviedo, Rodrigo Martínez, Tomás Rapetti, Efraín Elías, Juan Penoucos, Agustín Moyano, Nicolás Roger y Matías Moroni.

Australia: Isaac Kailea, Brandon Paenga-Amosa, Allan Alaalatoa, Josh Canham, Jeremy Williams, Tom Hooper, Fraser McReight, Rob Valetini, Ryan Lonergan, Carter Gordon, Harry Potter, Hunter Paisami, Isaac Henry, Max Jorgensen y Tom Wright.

Suplentes: Billy Pollard, Angus Bell, Massimo De Lutiis, Lachlan Shaw, Charlie Cale, Tate McDermott, Ben Donaldson y Joseph-Aukuso Suaalii.

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