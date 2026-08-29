Albardón: mejoran el servicio de agua y suman un playón deportivo

El acto estuvo encabezado por el intendente Juan Carlos Abarca, quien estuvo acompañado por el diputado departamental Pedro Albagli, miembros del Concejo Deliberante, autoridades del ejecutivo municipal y un concurrido grupo de vecinos de la zona. Durante la jornada, las autoridades dejaron formalmente habilitado un nuevo Playón Deportivo, diseñado como un espacio multidisciplinario para la práctica de actividades físicas, el encuentro social y la contención de niños y jóvenes de ambos barrios.

Asimismo, se dio inicio al funcionamiento del Sistema de Refuerzo de Presión de Agua Potable, una obra de ingeniería sanitaria largamente esperada que permitirá solucionar los problemas de caudal en la red domiciliaria y garantizar una mejora sustancial en el servicio para todas las viviendas del sector. Desde la comuna destacaron que ambas intervenciones forman parte del plan integral de obras públicas que busca acompañar el crecimiento urbano con mejor calidad de vida para los albardoneros.