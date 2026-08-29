En el marco de las acciones orientadas a fortalecer la infraestructura comunitaria y la prestación de servicios esenciales en el departamento, el municipio de Albardón concretó la inauguración de dos obras fundamentales para las familias de los barrios Virgen del Rocío y Virgen del Socorro.
Albardón: mejoran el servicio de agua y suman un playón deportivo
El intendente Juan Carlos Abarca lideró el acto en los barrios Virgen del Rocío y Virgen del Socorro. Las obras habilitadas incluyen un nuevo Playón Deportivo para la comunidad y la puesta en funcionamiento del Sistema de Refuerzo de Presión de Agua Potable.