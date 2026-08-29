Una verdadera tragedia laboral conmocionó al departamento Ullum durante la mañana de este sábado. Un trabajador rural perdió la vida aplastado por la pala de una máquina pesada mientras realizaba labores de mantenimiento en el interior de un establecimiento agrícola.
Ullum: un operario de 40 años falleció en un accidente con una topadora
Ocurrió en la mañana de este sábado en la finca "La Herminia", sobre la Ruta 60. La víctima, identificada como José Jofré (40), realizaba tareas de mantenimiento en una máquina Caterpillar cuando la pala frontal se desprendió y lo aplastó.