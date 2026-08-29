Ullum: un operario de 40 años falleció en un accidente con una topadora

El trágico suceso ocurrió alrededor de las 10:00 hs en la Finca “La Herminia”, ubicada sobre la Ruta Provincial N.º 60, entre las calles San Antonio y Santiago Grafigna. Según las primeras informaciones, la víctima —identificada como José Jofré, de 40 años de edad— se encontraba manipulando una topadora marca Caterpillar junto a otro operario. Por causas que se intentan establecer, la imponente pala frontal de la maquinaria cedió y se desprendió, aprisionando de lleno al trabajador y causándole la muerte de manera instantánea.

Tras dar aviso a los servicios de emergencia, se desplegó un importante operativo policial conducido por personal de la Comisaría de Ullum, la División Criminalística y la UFI Delitos Especiales. Los peritos trabajaron en el levantamiento de rastros y la inspección ocular de la escena para precisar las condiciones mecánicas del equipo y determinar si se cumplían las medidas de seguridad normadas.