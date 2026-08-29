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Ullum: un operario de 40 años falleció en un accidente con una topadora

Ocurrió en la mañana de este sábado en la finca "La Herminia", sobre la Ruta 60. La víctima, identificada como José Jofré (40), realizaba tareas de mantenimiento en una máquina Caterpillar cuando la pala frontal se desprendió y lo aplastó.

Una verdadera tragedia laboral conmocionó al departamento Ullum durante la mañana de este sábado. Un trabajador rural perdió la vida aplastado por la pala de una máquina pesada mientras realizaba labores de mantenimiento en el interior de un establecimiento agrícola.

El trágico suceso ocurrió alrededor de las 10:00 hs en la Finca “La Herminia”, ubicada sobre la Ruta Provincial N.º 60, entre las calles San Antonio y Santiago Grafigna. Según las primeras informaciones, la víctima —identificada como José Jofré, de 40 años de edad— se encontraba manipulando una topadora marca Caterpillar junto a otro operario. Por causas que se intentan establecer, la imponente pala frontal de la maquinaria cedió y se desprendió, aprisionando de lleno al trabajador y causándole la muerte de manera instantánea.

Tras dar aviso a los servicios de emergencia, se desplegó un importante operativo policial conducido por personal de la Comisaría de Ullum, la División Criminalística y la UFI Delitos Especiales. Los peritos trabajaron en el levantamiento de rastros y la inspección ocular de la escena para precisar las condiciones mecánicas del equipo y determinar si se cumplían las medidas de seguridad normadas.

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Posteriormente, las autoridades judiciales ordenaron el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia de rigor, en tanto se instruyen las actuaciones legales para determinar si existieron responsabilidades penales en el hecho.

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