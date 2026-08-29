Alta montaña: paso cerrado y tránsito habilitado hasta Puente del Inca

El tiempo en alta montaña

Según informaron, el cielo en alta montaña se presenta parcialmente cubierto sin precipitaciones hasta el momento en la zona de Las Cuevas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Uspallata. También se registran vientos moderados y visibilidad normal en los diferentes puntos del camino.

A primera hora de la mañana se registraron las siguiente temperaturas:

Uspallata: -1°

Punta de Vaca: -9°

Puente del Inca: -12°

Las Cuevas: -13°

Chile habilito el tránsito para turismo interno

Del lado chileno de la cordillera, las autoridades trasandinas informaron que se encuentra habilitado durante el fin de semana el tránsito interno para el turismo local.

Durante este sábado, los turistas podrán circular desde Guardia Vieja hasta el sector del Complejo Fronterizo Los Libertadores, con horarios establecidos de subida y bajada de vehículos: los vehículos podrán subir entre las 9 y las 13 (hora de Chile) y el horario de retorno no podrá exceder las 17 horas.