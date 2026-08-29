Llegó el día más esperado para el deporte argentino. La Selección argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, se enfrenta este sábado a Países Bajos en la gran final del Mundial 2026. El encuentro, que iniciará a las 11:00 (hora argentina), tendrá como escenario el emblemático estadio Wagener de la ciudad de Amstelveen, en territorio neerlandés.
Las Leonas juegan la gran final del Mundial de hockey ante Países Bajos
La Selección argentina femenina de hockey sobre césped disputa este sábado la gran definición de la Copa del Mundo 2026 frente al conjunto neerlandés en Amstelveen.