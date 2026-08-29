Las Leonas juegan la gran final del Mundial de hockey ante Países Bajos

El conjunto dirigido técnicamente por Fernando Ferrara arriba a la instancia decisiva en un nivel superlativo y manteniendo la condición de invicto a lo largo de todo el torneo. Más allá de la búsqueda del trofeo, el seleccionado nacional tiene ante sí la oportunidad de cobrar revancha de la definición disputada hace cuatro años frente al mismo rival.

En caso de quedarse con la victoria, Las Leonas alcanzarán su tercera estrella ecuménica en la historia de la disciplina, sumándose a los logros históricos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010. El trascendental encuentro podrá seguirse en vivo a través de la pantalla de ESPN Argentina y mediante la plataforma de streaming Disney+.