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Las Leonas juegan la gran final del Mundial de hockey ante Países Bajos

La Selección argentina femenina de hockey sobre césped disputa este sábado la gran definición de la Copa del Mundo 2026 frente al conjunto neerlandés en Amstelveen.

Llegó el día más esperado para el deporte argentino. La Selección argentina femenina de hockey sobre césped, Las Leonas, se enfrenta este sábado a Países Bajos en la gran final del Mundial 2026. El encuentro, que iniciará a las 11:00 (hora argentina), tendrá como escenario el emblemático estadio Wagener de la ciudad de Amstelveen, en territorio neerlandés.

El conjunto dirigido técnicamente por Fernando Ferrara arriba a la instancia decisiva en un nivel superlativo y manteniendo la condición de invicto a lo largo de todo el torneo. Más allá de la búsqueda del trofeo, el seleccionado nacional tiene ante sí la oportunidad de cobrar revancha de la definición disputada hace cuatro años frente al mismo rival.

En caso de quedarse con la victoria, Las Leonas alcanzarán su tercera estrella ecuménica en la historia de la disciplina, sumándose a los logros históricos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010. El trascendental encuentro podrá seguirse en vivo a través de la pantalla de ESPN Argentina y mediante la plataforma de streaming Disney+.

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