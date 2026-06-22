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Salud realizó un abordaje sanitario integral en Marayes

El Ministerio de Salud llevó adelante un abordaje sanitario integral a través de la zona Sanitaria II, que coordina el José Bernal en la localidad de Marayes, en la Posta La Planta, con el objetivo de acercar servicios esenciales a la comunidad y garantizar el acceso equitativo a la atención sanitaria.

El operativo incluyó atención médica, vacunación, estudios de laboratorio y entrega de tratamientos en territorio para garantizar el acceso a la salud

El Ministerio de Salud llevó adelante un abordaje sanitario integral a través de la zona Sanitaria II, que coordina el José Bernal en la localidad de Marayes, en la Posta La Planta, con el objetivo de acercar servicios esenciales a la comunidad y garantizar el acceso equitativo a la atención sanitaria.

Durante la jornada, profesionales de distintas áreas brindaron consultas de pediatría y clínica médica, controles de salud, vacunación, estudios de laboratorio y cobertura farmacéutica. Además, las personas que requirieron tratamiento médico recibieron los medicamentos indicados por los equipos de salud.

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El operativo contó con la participación de profesionales médicos, personal de enfermería, agentes sanitarios, técnicos de laboratorio, personal de farmacia y equipos de logística, que trabajaron de manera coordinada para responder a las necesidades de la población local.

La actividad fue organizada por el jefe de la Zona Sanitaria II Dr. José Bernal; el jefe de Enfermería de la Zona Sanitaria II, Lic. Gustavo Narváez; y la jefa de Enfermería del Área Programática Caucete, Lic. Mónica Agüero. Estas acciones forman parte de la estrategia que impulsa el Gobierno de San Juan para fortalecer la atención primaria de la salud y acercar servicios sanitarios a comunidades alejadas de los centros urbanos, promoviendo una cobertura oportuna y de calidad en todo el territorio provincial.

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