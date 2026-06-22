El operativo incluyó atención médica, vacunación, estudios de laboratorio y entrega de tratamientos en territorio para garantizar el acceso a la salud
Salud realizó un abordaje sanitario integral en Marayes
El Ministerio de Salud llevó adelante un abordaje sanitario integral a través de la zona Sanitaria II, que coordina el José Bernal en la localidad de Marayes, en la Posta La Planta, con el objetivo de acercar servicios esenciales a la comunidad y garantizar el acceso equitativo a la atención sanitaria.