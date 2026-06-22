Salud realizó un abordaje sanitario integral en Marayes

El Ministerio de Salud llevó adelante un abordaje sanitario integral a través de la zona Sanitaria II, que coordina el José Bernal en la localidad de Marayes, en la Posta La Planta, con el objetivo de acercar servicios esenciales a la comunidad y garantizar el acceso equitativo a la atención sanitaria.

Durante la jornada, profesionales de distintas áreas brindaron consultas de pediatría y clínica médica, controles de salud, vacunación, estudios de laboratorio y cobertura farmacéutica. Además, las personas que requirieron tratamiento médico recibieron los medicamentos indicados por los equipos de salud.