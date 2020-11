Salud mantiene su oferta de plus de 25% a médicos y enfermeros

El secretario Administrativo de Salud, Guillermo Benelbaz, contó en Canal 8, a través del programa De Sobremesa, que en la nueva audiencia de hoy la cartera mantuvo su oferta del 25% de aumento sobre el sueldo básico, remunerativo y no bonificable, para médicos y enfermeros del sector público. En tanto que el Sindicato Médico reiteró su pedido de un 35% de aumento que no sea un plus e impacte en el recibo de sueldo.

“Hoy no nos pusimos de acuerdo y esta oferta de Gobierno es la última”, subrayó el funcionario de Salud. Y agrego que “para lograr un acuerdo, ambas partes tienen que dar un paso hacia el centro y el Gobierno lo hizo con una oferta cumplible”.

Benelbaz aseguró que los sueldos del Estado de los médicos de San Juan “están por encima de la media nacional, en el puesto número 7”.

Respecto a la posibilidad de repensar la oferta, el funcionario de Salud dijo que “no hay camino para una ampliación porque estamos al borde de poner en riesgo uno de los principales capitales de la provincia que es ser ordenados. Cumplir en tiempo y forma con compromisos en este año fue muy complicado, no hubo atraso en el pago de los sueldos y se trató de mantener esa situación fiscal equilibrada. No es momento de ponerla en riesgo porque uno nunca sabe cuándo termina la pandemia o cuándo la situación económica mejore”.

Al no llegar a un acuerdo, el subsecretario extendió la conciliación obligatoria por 7 días, y tras el cuarto intermedio volverán a reunirse la próxima semana para buscar avanzar en la negociación.

También en horas de esta mañana, enfermeros autoconvocados se movilizaron para pedir mejoras salariales, jubilaciones con el 82% móvil y el pase de los contratados a planta permanente. Marcharon a pie y en vehículos por las calles del microcentro, Plaza 25 de Mayo, luego hacia la Legislatura provincial, Casa de Gobierno y los hospitales Guillermo Rawson y Marcial Quiroga.