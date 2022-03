Salud impulsan el bienestar físico y mental de las mujeres

En 1977 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) designó oficialmente el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer. Luego, en 2011, se celebró el centenario de la celebración, con la premisa de Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU mujeres).

Este año 2022 dicho día se conmemora bajo el lema “Igualdad de género hoy para un mañana sostenible”, cuyo fin es potenciar la igualdad de género en el contexto de la crisis climática y la reducción del riesgo de desastres

Las mujeres y las niñas son líderes que impulsan el cambio para lograr la mitigación y la adaptación climáticas. Se implican en iniciativas sostenibles en todo el mundo y su participación y liderazgo generan una acción por el clima más eficaz.

A causa de esto, se busca proteger la salud de las mujeres, quienes son más propensas a sufrir los cambios climáticos. Las investigaciones también revelan que este fenómeno natural, tendrá efectos negativos en la salud sexual y reproductiva, relacionadas con resultados negativos en el embarazo y el nacimiento. Además, las temperaturas extremas en sí mismas parecen incrementar la incidencia de la mortinatalidad.

En relación a eso, el Ministerio de Salud desde la Dirección de Programas, la división de Servicio Social y el Programa Provincial de Prevención y Asistencia a víctimas de violencia, fomenta e incentiva a todas la población femenina a realizarse los controles médicos adecuados y cuidar la salud mental a través de diversos hábitos saludables

Un cuerpo saludable puede prevenir ciertas enfermedades, ayudando a mantener la independencia a medida que la persona envejece

El bienestar físico y mental es fundamental para poder desarrollar plenamente las actividades diarias, aumentando la productividad en el ámbito laboral y personal, y con ello contribuir positivamente con la sociedad.

En ese sentido, es de suma importancia priorizar la salud y definir acciones que contribuyan a mantenerla saludable, tanto en el aspecto mental como físico, para así lograr un equilibrio que permita hallar un bienestar integral.

Gracias a eso, las profesionales de la salud Lic. Cecilia Turiz, jefa de la división de psicología y la Dra. Carmen Rojo, jefa de Perinatología, comentan algunas recomendaciones para tener en cuenta al momento de cuidar la salud.

La importancia de la salud mental

La Lic. Cecilia Turiz comentó “Es importante garantizar ciertos espacios de distensión o para actividades propias, más allá de las obligaciones y el trabajo, debemos priorizar el espacio de recreación y tiempo libre. Fuera del orden de las obligaciones.”

Con respecto al rol de la mujer en la actualidad, Turiz mencionó “Lo que se complejiza un poco es que aun vivimos con estos estereotipos de que la mujer se tiene que hacer cargo de todo, hijos, trabajo, casa etc. Por suerte con el tiempo, estas cosas se estas movilizando y la gente más joven va cambiando un poco estos pensamientos.”

“Hoy por ejemplo, el ingreso a la escuela de los chicos es acompañados de los padres, cosa que antes no era muy usual. Me llama la atención para bien porque se han desdibujado estos roles tan fijos que había. Ahora, se están conformando nuevos modos de funcionamiento, compartiendo un poco las obligaciones, favoreciendo muchísimo a la salud mental de la mujer. Cuando las cargas son compartidas, sea en el ámbito que sea, el trabajo es mucho más llevadero y beneficioso para todos.”

El estereotipo físico de la “mujer perfecta” tiene que ver con que la misma debe que verse y actuar de una determinada manera. Esto está relacionado con el consumo, con la oferta y la demanda del mercado, en donde se le exige a la mujer una cierta imagen imposible. Es cierto que aún queda mucho trabajo para romper con esto pero resulta necesario descubrir que no hay ningún orden enlazado con la perfección. Debemos entender que pensar en eso, produce bastante alivio y permite pensar que cada quien hace lo que puede de la mejor manera posible y eso está bien.

En relación al consumo de redes sociales, Turiz agregó “Las redes y todo lo que esté publicado, no deja de ser una ficción, no tiene nada que ver con lo real bajo ningún punto de vista. Es tarea de los adultos orientar un poco a los más jóvenes con respecto a que este tema no es lo real, no existe la felicidad absoluta, ni la perfección o el mundo rosa con la mujer, madre y esposa perfecta que todo lo puede. Es parte de este cuento que nos hacer creer las redes. Me parece importante visibilizar estas cosas”.

Para concluir, la Lic. Turiz recomienda

El cuidado de la salud física a través de controles médicos y actividad física

Respetar espacios de sueño

Generar espacios de recreación

Consultar con profesionales en caso de ser necesario.

La importancia de la salud física

La Dra. Carmen Rojo en relación a la salud física mencionó “Desde salud pública, se brinda todos los programas que apoyan y acompañan a cada mujer. A su vez, la institución ofrece los controles necesarios que ayuden a mejorar la salud de la misma. Este día sirve para que la mujer pueda realzar su rol a través de su salud.”

Es sumamente necesario incentivar a que toda la población femenina se realice todos los chequeos ginecológicos para así poder mejorar su calidad de vida.”

Finalmente, la Dra. Carmen Rojo recomienda:

Realizar controles ginecológicos anuales

Colocarse la vacuna contra el HPV para prevenir el cáncer de cuello uterino a partir de los 11 años

Cuidado de la higiene en la primera etapa de la adolescencia

Realizarse una mamografía después de los 40 años

Evitar los factores de riesgo como el tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo.