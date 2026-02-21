Sábado inestable en San Juan: anuncian tormentas y habrá 29° de máxima

image

El organismo nacional advirtió que algunas precipitaciones podrían ser intensas en cortos períodos, con acumulados estimados entre 25 y 50 milímetros, valores que podrían superarse en forma localizada. Además, no se descarta la caída de granizo y descargas eléctricas frecuentes.

Las zonas bajo aviso incluyen 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Albardón y Capital, además de Chimbas, Rawson, Santa Lucía y sectores bajos de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.

Para el domingo se espera una máxima cercana a los 31 grados. Durante la madrugada podrían registrarse tormentas, con mejoras graduales hacia la tarde.

Recomendaciones

Desde el SMN aconsejan:

Evitar circular por zonas anegables.

No cruzar calles con agua acumulada.

No resguardarse bajo árboles durante la tormenta.

Asegurar objetos livianos en patios y balcones.

El inicio de la próxima semana mostraría una tendencia a la estabilización, con temperaturas moderadas y menor probabilidad de lluvias.