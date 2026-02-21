Sábado inestable en San Juan: anuncian tormentas y habrá 29° de máxima
El SMN prevé lluvias aisladas durante toda la jornada, con mayor intensidad hacia la tarde y noche. Rige alerta en varios departamentos.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa un sábado inestable en San Juan, con una temperatura máxima que alcanzará los 29 grados y presencia de tormentas aisladas durante toda la jornada.
Según el pronóstico oficial, la mañana comenzará con nubosidad variable y posibles chaparrones. Sin embargo, el núcleo de inestabilidad más activo llegará durante la tarde y la noche, cuando las tormentas podrían intensificarse en distintos puntos de la provincia.
La probabilidad de precipitaciones oscila entre el 40% y el 70% hacia el cierre del día. El viento soplará desde el sudeste entre 13 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían ser más intensas durante las tormentas.
El organismo nacional advirtió que algunas precipitaciones podrían ser intensas en cortos períodos, con acumulados estimados entre 25 y 50 milímetros, valores que podrían superarse en forma localizada. Además, no se descarta la caída de granizo y descargas eléctricas frecuentes.
Las zonas bajo aviso incluyen 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín, Valle Fértil, 9 de Julio, Albardón y Capital, además de Chimbas, Rawson, Santa Lucía y sectores bajos de Pocito, Rivadavia y Sarmiento.
Para el domingo se espera una máxima cercana a los 31 grados. Durante la madrugada podrían registrarse tormentas, con mejoras graduales hacia la tarde.
Recomendaciones
Desde el SMN aconsejan:
Evitar circular por zonas anegables.
No cruzar calles con agua acumulada.
No resguardarse bajo árboles durante la tormenta.
Asegurar objetos livianos en patios y balcones.
El inicio de la próxima semana mostraría una tendencia a la estabilización, con temperaturas moderadas y menor probabilidad de lluvias.