Semana corta, dólar en baja: el blue cayó $20 en San Juan
En el cierre de una semana financiera reducida, el dólar blue en San Juan bajó $20 respecto al jueves pasado y cerró en $1.450 para la venta. También retrocedieron el paralelo en la City porteña y el oficial, tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados.