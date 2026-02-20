"
Semana corta, dólar en baja: el blue cayó $20 en San Juan

En el cierre de una semana financiera reducida, el dólar blue en San Juan bajó $20 respecto al jueves pasado y cerró en $1.450 para la venta. También retrocedieron el paralelo en la City porteña y el oficial, tras la aprobación de la reforma laboral en Diputados.

En el cierre de una semana corta a nivel financiero, el dólar blue mostró una leve baja en San Juan y terminó la jornada con un descenso de $20 en comparación con el jueves pasado.

La divisa norteamericana finalizó este viernes en el mercado paralelo local a $1.450 para la venta y $1.350 para la compra, marcando un respiro luego de jornadas con mayor presión cambiaria.

En la City porteña, el comportamiento fue similar. El dólar blue registró una merma del 0,70% y cerró en $1.430 para la venta y $1.410 para la compra, consolidando una tendencia a la baja hacia el final de la semana.

Por su parte, el dólar oficial que comercializa el Banco Nación terminó la jornada en $1.395 para la venta y $1.345 para la compra, ubicándose por debajo de la barrera de los $1.400. La caída fue del 1,10%.

En el mercado vinculan este retroceso con la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, una señal política que impactó en las expectativas financieras.

En tanto, el dólar tarjeta —que se aplica a los consumos en el exterior— se ubicó en $1.813,50 para la venta.

Así, la semana cerró con un escenario cambiario más calmo, al menos en comparación con los picos recientes, aunque el mercado sigue atento a las definiciones económicas y políticas de los próximos días.

