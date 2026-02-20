Semana corta, dólar en baja: el blue cayó $20 en San Juan

Por su parte, el dólar oficial que comercializa el Banco Nación terminó la jornada en $1.395 para la venta y $1.345 para la compra, ubicándose por debajo de la barrera de los $1.400. La caída fue del 1,10%.

En el mercado vinculan este retroceso con la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno de Javier Milei, una señal política que impactó en las expectativas financieras.

En tanto, el dólar tarjeta —que se aplica a los consumos en el exterior— se ubicó en $1.813,50 para la venta.

Así, la semana cerró con un escenario cambiario más calmo, al menos en comparación con los picos recientes, aunque el mercado sigue atento a las definiciones económicas y políticas de los próximos días.