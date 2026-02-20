Alerta por tormentas fuertes en San Juan y una máxima que llegaría a los 30°C

Según el organismo, la temperatura máxima alcanzará, este viernes, los 29°C, mientras que la mínima será de 20°C. El cielo se presentará mayormente nublado durante la mañana, pero hacia la tarde y noche se prevén tormentas fuertes, algunas de ellas localmente fuertes.

Detalles del alerta

El área será afectada por tormentas aisladas, que podrían estar acompañadas por caída de granizo; ntensa actividad eléctrica: precipitaciones abundantes en cortos períodos; ráfagas de viento de hasta 80 km/h. Se estiman valores de precipitación acumulada entre 25 y 50 milímetros, que podrían ser superados de manera puntual. En la zona de la Puna y en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones podrían darse mayormente en forma de nieve y/o granizo.