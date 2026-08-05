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Rutas nacionales de San Juan: todas transitables con precaución por frío y niebla

Vialidad Nacional informó que la red vial provincial está habilitada, aunque se solicita circular con cuidado en varios tramos ante la presencia de calzada congelada y bancos de niebla durante las primeras horas.

Vialidad Nacional comunicó que la totalidad de las rutas nacionales en San Juan se encuentran transitables, aunque exige circular con precaución debido a las condiciones climáticas matutinas y a la presencia de personal y equipos que realizan labores de inspección y mantenimiento.

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se registran bancos de niebla aislados y posible congelamiento de calzada —los cuales se irán disipando con el correr de la jornada— en los siguientes tramos:

  • RN 149: Tramo Calingasta y tramo Iglesia.
  • RN 40 Norte: Tramo San Juan - Jáchal y tramo Huaco - límite con La Rioja.
  • RN 150: Tramo Jáchal - Rodeo y tramo Jáchal - Ischigualasto.
  • RN 141: San Juan - La Rioja (precaución por niebla).

En tanto, se mantiene la indicación de transitar con precaución en la RN 40 Sur (conexión San Juan - Mendoza), RN 20 (conexión San Juan - San Luis), RN 153 (tramo Pedernal - Los Berros) y en la RN A014 (Avenida de Circunvalación).

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