Rutas nacionales de San Juan: todas transitables con precaución por frío y niebla

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana se registran bancos de niebla aislados y posible congelamiento de calzada —los cuales se irán disipando con el correr de la jornada— en los siguientes tramos:

RN 149: Tramo Calingasta y tramo Iglesia.

RN 40 Norte: Tramo San Juan - Jáchal y tramo Huaco - límite con La Rioja.

RN 150: Tramo Jáchal - Rodeo y tramo Jáchal - Ischigualasto.

RN 141: San Juan - La Rioja (precaución por niebla).

En tanto, se mantiene la indicación de transitar con precaución en la RN 40 Sur (conexión San Juan - Mendoza), RN 20 (conexión San Juan - San Luis), RN 153 (tramo Pedernal - Los Berros) y en la RN A014 (Avenida de Circunvalación).