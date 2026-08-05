Vialidad Nacional comunicó que la totalidad de las rutas nacionales en San Juan se encuentran transitables, aunque exige circular con precaución debido a las condiciones climáticas matutinas y a la presencia de personal y equipos que realizan labores de inspección y mantenimiento.
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Rutas nacionales de San Juan: todas transitables con precaución por frío y niebla
Vialidad Nacional informó que la red vial provincial está habilitada, aunque se solicita circular con cuidado en varios tramos ante la presencia de calzada congelada y bancos de niebla durante las primeras horas.