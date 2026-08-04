El final de la carrera del penitenciario que chocó con 1,08 de alcohol en sangre

La intervención posterior de la UFI Delitos Especiales y la Justicia de Faltas dejó al descubierto el cuadro completo. Manrique conducía sin Licencia Nacional de Conducir vigente, sin Revisión Técnica Obligatoria y sin seguro. Pero el dato más determinante lo aportó el test toxicológico del Laboratorio Policial: 1,08 gramos de alcohol en sangre, más del doble del límite permitido de 0,50.

La causa penal fue desestimada porque el choque no dejó heridos. Sin embargo, el sumario administrativo siguió su curso de manera independiente. La instrucción concluyó que presentarse en esas condiciones para cumplir funciones en un establecimiento penitenciario constituyó un quebrantamiento severo de la disciplina institucional y generó un profundo desprestigio para el Servicio Penitenciario.

Con el aval de las asesorías letradas y tomando en cuenta además dos antecedentes previos que obraban en el legajo de Manrique, el Gobierno aplicó la máxima sanción disciplinaria prevista: la cesantía definitiva. El decreto fue publicado en el Boletín Oficial de la provincia.

Un agente que iba a custodiar un penal llegó borracho, sin papeles y chocó. Dos años después, la institución le cerró la puerta definitivamente.