Eduardo Antonio Manrique ya no integra el Servicio Penitenciario Provincial de San Juan. El gobernador Marcelo Orrego y la ministra de Gobierno Laura Palma firmaron el decreto de cesantía del oficial subadjutor, poniendo fin a su carrera en la fuerza luego de que un sumario administrativo confirmara una serie de infracciones graves que cometió en mayo de 2024.
El final de la carrera del penitenciario que chocó con 1,08 de alcohol en sangre
El gobernador firmó el decreto de cesantía del oficial subadjutor Manrique, agente del Servicio Penitenciario. Chocó el 12 de mayo de 2024 cuando iba a hacer guardia en el penal de Chimbas: sin licencia, sin seguro, sin RTO y con 1,08 gramos de alcohol en sangre.