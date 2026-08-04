Facundo Moyano declaró, fue liberado y seguirá imputado por violencia de género

La investigación comenzó durante la madrugada de este martes, luego de que personal de la Policía de la Ciudad acudiera a un llamado por una mujer que corría semidesnuda y desorientada por la avenida Del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano. La joven fue asistida y trasladada al Hospital Pirovano.

Según el parte policial, los efectivos interceptaron a la pareja a pocas cuadras del lugar. De acuerdo con la información de la investigación, ambos habrían estado bajo los efectos de estupefacientes, aunque el allanamiento realizado posteriormente en el departamento de Moyano no arrojó resultados positivos. En el procedimiento se secuestraron dos teléfonos celulares, un dispositivo USB, un reloj inteligente y medicamentos.

En su declaración, Catalina Arizaga sostuvo que Moyano "no le hizo nada" y señaló que lo ocurrido se produjo en un contexto de consumo de drogas. Sin embargo, la fiscalía mantiene abierta la investigación y deberá determinar si existen elementos suficientes para avanzar con la causa, independientemente de la postura de la joven.

Como parte de las medidas de prueba, los investigadores analizan imágenes de cámaras de seguridad, toman declaraciones a testigos y continúan reuniendo evidencia para esclarecer lo ocurrido.

Uno de los testimonios incorporados fue el del encargado del edificio donde reside la pareja. El hombre aseguró que no observó una situación de violencia y afirmó que interpretó que Moyano intentaba asistir a la joven, quien se encontraba desorientada y quería retirarse del lugar.

Pese a haber recuperado la libertad, Moyano permanece formalmente imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad agravadas por el contexto de violencia de género, mientras la fiscalía continúa con la investigación para determinar las circunstancias del hecho