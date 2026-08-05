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San Juan registrará una máxima de 21° C en un miércoles parcialmente nublado

El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada agradable en la provincia, con temperaturas entre los 5 °C y los 21 °C, sin probabilidad de precipitaciones y vientos leves del sector sudoeste.

El miércoles comenzó en San Juan con una mañana fría y un registro de 5.8 °C a las 06:00 horas, bajo un cielo despejado, una humedad del 99 % y visibilidad óptima de 15 kilómetros. La presencia del sol se extenderá entre las 08:19 y las 19:02 horas.

Con el correr de las horas, se espera un paulatino incremento de la temperatura hasta alcanzar una máxima de 21 °C. El cielo permanecerá parcialmente nublado durante el resto del día, acompañado por vientos muy leves de entre 0 y 2 km/h predominantemente del sudoeste y un 0 % de probabilidad de precipitaciones.

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