El miércoles comenzó en San Juan con una mañana fría y un registro de 5.8 °C a las 06:00 horas, bajo un cielo despejado, una humedad del 99 % y visibilidad óptima de 15 kilómetros. La presencia del sol se extenderá entre las 08:19 y las 19:02 horas.
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San Juan registrará una máxima de 21° C en un miércoles parcialmente nublado
El Servicio Meteorológico Nacional prevé una jornada agradable en la provincia, con temperaturas entre los 5 °C y los 21 °C, sin probabilidad de precipitaciones y vientos leves del sector sudoeste.