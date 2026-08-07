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Rivadavia ya cuenta con sus cinco paradas de colectivos climatizadas

La nueva parada climatizada ubicada en el Hospital Marcial Quiroga, Rivadavia completó las cinco cabinas inteligentes comprometidas a fines de 2025

La gestión del intendente Sergio Miodowsky concretó una de las iniciativas más innovadoras en materia de infraestructura urbana de la provincia y del país. Con la inauguración de la nueva parada climatizada ubicada en el Hospital Marcial Quiroga, Rivadavia completó las cinco cabinas inteligentes comprometidas a fines de 2025, consolidando un proyecto pensado para brindar mayor comodidad y seguridad a quienes utilizan el transporte público.

De esta manera, las paradas emplazadas en Plaza Madre Universal, Avenida Libertador y Calívar, Universidad Católica de Cuyo, Universidad Nacional de San Juan y Hospital Marcial Quiroga ya son una realidad y se encuentran al servicio de miles de vecinos y usuarios que diariamente transitan por estos puntos estratégicos del departamento.

Las modernas estructuras cuentan con sistema de climatización frío/calor, vidrios blindex, puertas corredizas, bancos para la espera y televisores de 32 pulgadas, ofreciendo un espacio confortable tanto en verano como en invierno. Además, representan un avance significativo en la modernización del mobiliario urbano y en la calidad de los servicios públicos que presta el municipio.

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Lo que comenzó en diciembre del año pasado como una apuesta innovadora y sin precedentes, se transformó en un proyecto concreto que posicionó a Rivadavia como pionera en la implementación de este tipo de infraestructura. La iniciativa despertó interés a nivel provincial y nacional, al tratarse de la primera experiencia de estas características en el país.

Desde el municipio destacaron que la elección de cada ubicación respondió a un análisis de circulación y demanda de pasajeros, priorizando sectores de gran concurrencia como centros educativos, espacios públicos y establecimientos de salud.

Con la habilitación de la quinta parada climatizada, la gestión de Sergio Miodowsky continúa avanzando en obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos, transforman los espacios públicos y ratifican el compromiso asumido con la comunidad.

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