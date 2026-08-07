Rivadavia ya cuenta con sus cinco paradas de colectivos climatizadas

Lo que comenzó en diciembre del año pasado como una apuesta innovadora y sin precedentes, se transformó en un proyecto concreto que posicionó a Rivadavia como pionera en la implementación de este tipo de infraestructura. La iniciativa despertó interés a nivel provincial y nacional, al tratarse de la primera experiencia de estas características en el país.

Desde el municipio destacaron que la elección de cada ubicación respondió a un análisis de circulación y demanda de pasajeros, priorizando sectores de gran concurrencia como centros educativos, espacios públicos y establecimientos de salud.

Con la habilitación de la quinta parada climatizada, la gestión de Sergio Miodowsky continúa avanzando en obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos, transforman los espacios públicos y ratifican el compromiso asumido con la comunidad.