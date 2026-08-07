La gestión del intendente Sergio Miodowsky concretó una de las iniciativas más innovadoras en materia de infraestructura urbana de la provincia y del país. Con la inauguración de la nueva parada climatizada ubicada en el Hospital Marcial Quiroga, Rivadavia completó las cinco cabinas inteligentes comprometidas a fines de 2025, consolidando un proyecto pensado para brindar mayor comodidad y seguridad a quienes utilizan el transporte público.
Rivadavia ya cuenta con sus cinco paradas de colectivos climatizadas
La nueva parada climatizada ubicada en el Hospital Marcial Quiroga, Rivadavia completó las cinco cabinas inteligentes comprometidas a fines de 2025