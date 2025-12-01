"
Desde diciembre rigen nuevos valores de agua y cloacas en San Juan

Obras Sanitarias aplicó un aumento del 8% en agua y cloacas, el cuarto del año. Los nuevos valores ya impactan en las boletas de diciembre y alcanzan los $26.795 para usuarios con ambos servicios.

Desde este lunes 1 de diciembre, los usuarios sanjuaninos comenzaron a recibir las boletas con el cuarto aumento del año en los servicios de agua potable y cloacas. Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) informó que la actualización tarifaria implica un incremento promedio del 8%, fundamentado en “la evolución de los costos y el análisis de equilibrio económico financiero de la Sociedad”. La empresa señaló que el ajuste es “indispensable para garantizar la calidad, regularidad y eficiencia de la prestación del servicio”.

Según el cuadro tarifario difundido, los usuarios que cuentan con ambos servicios deben abonar $26.795 sin IVA. En tanto, quienes solo tienen agua potable o solo cloacas afrontarán un monto cercano a los $14.633. Para el sector comercial e industrial, la tarifa sin recargo quedó fijada en $17.995; con un recargo del 25%, asciende a $22.339, mientras que el recargo del 300% lleva el valor a $71.473.

En el caso de jubilados y pensionados, la tarifa de agua potable se ubica en $10.242, y en $18.744 para quienes disponen de ambos servicios. OSSE recordó que la mora en el pago puede derivar en restricciones o cortes, siguiendo los mecanismos previstos por la normativa vigente.

Este es el cuarto aumento implementado en 2024, y desde la empresa señalaron que responde al incremento sostenido de los costos operativos, que obligó a reajustar nuevamente los valores aplicados a los usuarios.

