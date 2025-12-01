Desde este lunes 1 de diciembre, los usuarios sanjuaninos comenzaron a recibir las boletas con el cuarto aumento del año en los servicios de agua potable y cloacas. Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) informó que la actualización tarifaria implica un incremento promedio del 8%, fundamentado en “la evolución de los costos y el análisis de equilibrio económico financiero de la Sociedad”. La empresa señaló que el ajuste es “indispensable para garantizar la calidad, regularidad y eficiencia de la prestación del servicio”.
Desde diciembre rigen nuevos valores de agua y cloacas en San Juan
Obras Sanitarias aplicó un aumento del 8% en agua y cloacas, el cuarto del año. Los nuevos valores ya impactan en las boletas de diciembre y alcanzan los $26.795 para usuarios con ambos servicios.