Desde diciembre rigen nuevos valores de agua y cloacas en San Juan

Según el cuadro tarifario difundido, los usuarios que cuentan con ambos servicios deben abonar $26.795 sin IVA. En tanto, quienes solo tienen agua potable o solo cloacas afrontarán un monto cercano a los $14.633. Para el sector comercial e industrial, la tarifa sin recargo quedó fijada en $17.995; con un recargo del 25%, asciende a $22.339, mientras que el recargo del 300% lleva el valor a $71.473.

En el caso de jubilados y pensionados, la tarifa de agua potable se ubica en $10.242, y en $18.744 para quienes disponen de ambos servicios. OSSE recordó que la mora en el pago puede derivar en restricciones o cortes, siguiendo los mecanismos previstos por la normativa vigente.