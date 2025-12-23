Rivadavia inauguró el pavimento de villas Doncel y Seminario

Sobre la elección de Villa Seminario como uno de los sectores priorizados, Miodowsky fue claro: “Se decidió porque era una necesidad imperiosa. Las calles estaban intransitables, ustedes recordarán”. A su vez, recordó el déficit histórico que arrastraba el departamento en materia vial: “Rivadavia fue el único municipio en la gestión anterior que quedó fuera de la obra de pavimentación, y las consecuencias se notaron. Por eso ahora estamos cumpliendo con esta necesidad que teníamos”.

El intendente subrayó que el esfuerzo no se limita únicamente a los fondos provinciales, sino que se complementa con una fuerte inversión municipal: “Además de los fondos de pavimento urbano, tenemos los fondos de FODERE, que también destinamos íntegramente a obras de pavimentación, y sumado a eso lanzamos un programa municipal con fondos propios para seguir sumando pavimento”. Esta combinación de recursos permitió ampliar el alcance de las obras y responder a pedidos históricos de los vecinos.

En cuanto al balance general de la gestión, Miodowsky destacó que “hemos podido hacer 35 obras a lo largo de estos dos años de gestión, comprar 22 movilidades y lanzar este plan de pavimentación que hoy empieza a saldar una deuda histórica con los rivadavienses”. También remarcó el trabajo conjunto con la provincia como una clave para avanzar: “Hemos podido trabajar mancomunadamente con el gobierno provincial para dar respuesta a todos los vecinos”.

La inauguración en Villa Seminario se inscribe en una política sostenida de inversión en infraestructura vial que busca mejorar la circulación, la seguridad y el acceso en cada barrio. “Siempre quedan cosas por hacer, siempre hay nuevos desafíos, pero estamos cumpliendo con lo que la gente necesita”, expresó Miodowsky, reafirmando el compromiso de su gestión de seguir trabajando para llevar obras concretas a cada rincón del departamento.

Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego acompañó la inauguración y valoró el impacto de la obra para la comunidad. En ese marco, señaló que “hoy tenemos la oportunidad de estar inaugurando 48.000 metros de pavimento en Villa Seminario y Villa Doncel, una obra que va a beneficiar a muchísimos vecinos”. Además, resaltó el espíritu del programa: “Este programa de pavimentación urbana lo desarrollamos en la provincia con fondos 100% provinciales, y son los intendentes quienes determinan dónde se realiza el pavimento. Lo importante es que esta obra va a beneficiar a miles de personas”.

Con esta nueva pavimentación, Rivadavia continúa consolidando un modelo de gestión basado en la planificación, el uso eficiente de los recursos y el trabajo articulado con la provincia, con el objetivo de mejorar de manera sostenida la calidad de vida de sus vecinos.