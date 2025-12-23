Otra alerta: ya son tres los menores desaparecidos en distintos departamentos

Según el informe oficial de la Comisaría 23°, la denuncia fue radicada a las 13:06 por Mariela Iris Báez, cuidadora del hogar. De acuerdo al testimonio, la menor se habría retirado del lugar alrededor de las 12:00.

Ante la situación, tomó intervención la UFI Genérica, bajo directivas del ayudante fiscal Mauro Carrizo, y se dispuso la activación inmediata del Protocolo de Búsqueda y Rescate de Personas, la remisión de actuaciones a la unidad fiscal correspondiente y el registro de la carta de llamadas bajo el número 9533050. El oficial a cargo de las actuaciones es el ayudante Lucas Vargas.

Chimbas y Rivadavia: Bianca Antúnez y Mateo Cruz

El primer hecho se registró el lunes por la mañana en el departamento Chimbas. Cerca de las 10:50, Ángela Gabriela Antúnez se presentó en la Comisaría 17° para denunciar la desaparición de su sobrina, Bianca Martina Antúnez, de 15 años.

Según la denuncia, la adolescente se retiró de su domicilio en el barrio Santa María el domingo alrededor de las 19:00 y desde entonces no se tiene información sobre su paradero. Se indicó que no sería la primera vez que la menor se ausenta de su hogar. En este caso interviene el ayudante fiscal Martín Morando.

El segundo operativo corresponde a Mateo Cruz, un niño de 12 años, cuya desaparición fue denunciada por su madre, Marisol Molina, en la Comisaría 13°. El menor se habría retirado de su vivienda, ubicada en inmediaciones de calle Comandante Cabot y San Miguel, en Rivadavia, tras una discusión familiar.

Por este hecho, el ayudante fiscal Mauro Carrizo dispuso la inmediata intervención de la UFI Genérica y de las brigadas especializadas, que realizan tareas de búsqueda activa.

Canales para aportar información

Desde la Policía de San Juan solicitaron a cualquier persona que pueda aportar datos comunicarse de inmediato: