Activaron la búsqueda de dos menores desaparecidos en Chimbas y Rivadavia

Según la denuncia, la adolescente se retiró de su domicilio ubicado en el Barrio Santa María el domingo alrededor de las 19:00 y desde entonces no se tiene información sobre su paradero. Se informó que no sería la primera vez que la menor se ausenta de su hogar. En el caso interviene el ayudante fiscal Martín Morando.

Caso Rivadavia: un niño de 12 años

El segundo operativo de búsqueda tiene lugar en el departamento Rivadavia. Personal de la Comisaría 13ª intervino tras la denuncia realizada por Marisol Molina, quien informó que su hijo, Mateo Cruz, de 12 años, se retiró de su vivienda ubicada en inmediaciones de calle Comandante Cabot y San Miguel luego de una discusión familiar.

Ante la situación, el ayudante fiscal Mauro Carrizo dispuso la inmediata intervención de la UFI Genérica y de las brigadas especializadas para dar con el paradero del menor.

Canales de contacto

Desde la Policía solicitaron a cualquier persona que pueda aportar información comunicarse de inmediato a través de los siguientes canales: