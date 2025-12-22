"
Activaron la búsqueda de dos menores desaparecidos en Chimbas y Rivadavia

La Policía de San Juan activó el protocolo de búsqueda tras las denuncias por la desaparición de una adolescente de 15 años y un niño de 12, ocurridas en Chimbas y Rivadavia.

La Policía de San Juan puso en marcha el protocolo de búsqueda de personas luego de que se radicaran denuncias por la desaparición de dos menores de edad en distintos departamentos de la provincia. En ambos casos interviene la UFI Genérica y personal policial realiza tareas de búsqueda activa.

Caso Chimbas: una adolescente de 15 años

El primer hecho se registró en el departamento Chimbas. Cerca de las 10:50 de este lunes, Ángela Gabriela Antúnez se presentó en la Comisaría 17ª para denunciar la desaparición de su sobrina, Bianca Martina Antúnez, de 15 años.

Según la denuncia, la adolescente se retiró de su domicilio ubicado en el Barrio Santa María el domingo alrededor de las 19:00 y desde entonces no se tiene información sobre su paradero. Se informó que no sería la primera vez que la menor se ausenta de su hogar. En el caso interviene el ayudante fiscal Martín Morando.

Caso Rivadavia: un niño de 12 años

El segundo operativo de búsqueda tiene lugar en el departamento Rivadavia. Personal de la Comisaría 13ª intervino tras la denuncia realizada por Marisol Molina, quien informó que su hijo, Mateo Cruz, de 12 años, se retiró de su vivienda ubicada en inmediaciones de calle Comandante Cabot y San Miguel luego de una discusión familiar.

Ante la situación, el ayudante fiscal Mauro Carrizo dispuso la inmediata intervención de la UFI Genérica y de las brigadas especializadas para dar con el paradero del menor.

Canales de contacto

Desde la Policía solicitaron a cualquier persona que pueda aportar información comunicarse de inmediato a través de los siguientes canales:

  • Por Bianca Antúnez: Comisaría 17ª o 264-6104244

  • Por Mateo Cruz: Comisaría 13ª o 264-4626493

  • Emergencias: 911 o la dependencia policial más cercana

