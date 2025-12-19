"
El municipio de Rivadavia pavimentó Villa Chacabuco tras 60 años de espera

La obra se hizo con recursos propios. El intendente Sergio Miodowsky destacó la importancia de la obra para los vecinos de la zona.

Tras más de seis décadas de reclamos y dificultades cotidianas, los vecinos de Villa Chacabuco finalmente vieron concretado un anhelo histórico: la pavimentación integral de la villa, una obra clave que mejora de manera directa la accesibilidad, el escurrimiento del agua y la calidad de vida en la zona. La intervención fue realizada por la Municipalidad de Rivadavia con recursos municipales propios, marcando un hito en materia de infraestructura barrial.

Durante la inauguración, el intendente Sergio Miodowsky destacó la importancia de la obra y recordó las condiciones que durante años afectaron a los vecinos del lugar. “Fueron más de 60 años esperando la pavimentación, un lugar que cuando había un temporal quedaba totalmente anegado, era difícil de entrar y el agua se metía a las casas, porque la calle estaba más alta que las viviendas”, explicó. En ese sentido, remarcó que el desafío técnico fue abordado con planificación y conocimiento, logrando una solución efectiva incluso antes del pavimento. “Lo probamos con la última lluvia y funcionó bien lo que habíamos hecho. Después pavimentamos y hoy podemos decir que el problema quedó resuelto”, afirmó.

El jefe comunal subrayó además el esfuerzo realizado para optimizar los recursos disponibles y reducir costos sin resignar calidad. “Una parte del trabajo previo la hicimos con personal, maquinaria y herramientas municipales. El pavimento hubo que contratarlo, pero articulamos para hacer una parte nosotros y otra con empresa, porque si no la obra era mucho más costosa”, señaló. Y agregó: “Cuando hay ganas, ingenio, iniciativa y voluntad, las cosas salen. Por eso estoy muy contento con el trabajo realizado”.

La pavimentación de Villa Chacabuco se convirtió así en la obra número 35 inaugurada desde el inicio de la gestión, consolidando una política sostenida de intervención en distintos puntos del departamento. “Lo importante es que quienes tenemos responsabilidades públicas hagamos lo que la gente realmente quiere. En este caso cumplimos un anhelo, un sueño y una necesidad imperiosa de los vecinos”, expresó el intendente.

De cara a lo que viene, Miodowsky adelantó que el municipio continuará por el mismo camino, combinando fondos propios y provinciales para seguir llevando obras a cada rincón de Rivadavia. “Este es el inicio del programa de pavimentación con fondos municipales. Vamos a seguir inaugurando obras todas las semanas, porque todos merecemos una mejor calidad de vida y en eso estamos trabajando”, concluyó.

