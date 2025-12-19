El municipio de Rivadavia pavimentó Villa Chacabuco tras 60 años de espera

El jefe comunal subrayó además el esfuerzo realizado para optimizar los recursos disponibles y reducir costos sin resignar calidad. “Una parte del trabajo previo la hicimos con personal, maquinaria y herramientas municipales. El pavimento hubo que contratarlo, pero articulamos para hacer una parte nosotros y otra con empresa, porque si no la obra era mucho más costosa”, señaló. Y agregó: “Cuando hay ganas, ingenio, iniciativa y voluntad, las cosas salen. Por eso estoy muy contento con el trabajo realizado”.
La pavimentación de Villa Chacabuco se convirtió así en la obra número 35 inaugurada desde el inicio de la gestión, consolidando una política sostenida de intervención en distintos puntos del departamento. “Lo importante es que quienes tenemos responsabilidades públicas hagamos lo que la gente realmente quiere. En este caso cumplimos un anhelo, un sueño y una necesidad imperiosa de los vecinos”, expresó el intendente.
De cara a lo que viene, Miodowsky adelantó que el municipio continuará por el mismo camino, combinando fondos propios y provinciales para seguir llevando obras a cada rincón de Rivadavia. “Este es el inicio del programa de pavimentación con fondos municipales. Vamos a seguir inaugurando obras todas las semanas, porque todos merecemos una mejor calidad de vida y en eso estamos trabajando”, concluyó.