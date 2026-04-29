La evaluación predeportiva, el primer paso para la actividad física segura

¿En qué consiste la Evaluación Médica Predeportiva? Dependiendo de la edad, los antecedentes personales y el nivel de intensidad del ejercicio, una evaluación integral debería incluir:

Entrevista médica (Anamnesis): es el interrogatorio sobre antecedentes cardiovasculares familiares y personales de importancia.

es el interrogatorio sobre antecedentes cardiovasculares familiares y personales de importancia. Examen físico: incluye el control de presión arterial, la auscultación cardíaca y la evaluación de pulsos periféricos.

incluye el control de presión arterial, la auscultación cardíaca y la evaluación de pulsos periféricos. Electrocardiograma (ECG): es el estudio que permite la evaluación del ritmo eléctrico del corazón.

es el estudio que permite la evaluación del ritmo eléctrico del corazón. Análisis de laboratorio: se realiza para conocer el estado metabólico general.

se realiza para conocer el estado metabólico general. Prueba de Esfuerzo (Ergometría):esta prueba posibilita evaluar de qué manera el corazón responde ante la exigencia.

La evaluación en niños y adultos hasta los 35 años

En este grupo, el objetivo principal es detectar anomalías congénitas o hereditarias, entre ellas:

Miocardiopatía Hipertrófica: Un engrosamiento excesivo del músculo cardíaco que puede dificultar la salida de sangre del corazón o causar arritmias. Es la causa principal de muerte súbita en deportistas jóvenes.

Un engrosamiento excesivo del músculo cardíaco que puede dificultar la salida de sangre del corazón o causar arritmias. Es la causa principal de muerte súbita en deportistas jóvenes. Anomalías de las Arterias Coronarias: Variaciones en el trayecto de estas arterias que pueden comprimirse durante el ejercicio.

Variaciones en el trayecto de estas arterias que pueden comprimirse durante el ejercicio. Síndromes Arrítmicos (Canalopatías): Alteraciones eléctricas como el Síndrome de QT Largo o el Síndrome de Wolff-Parkinson-White, que predisponen a ritmos cardíacos peligrosos.

Alteraciones eléctricas como el Síndrome de QT Largo o el Síndrome de Wolff-Parkinson-White, que predisponen a ritmos cardíacos peligrosos. Valvulopatías:Problemas en las válvulas del corazón, como la válvula aórtica bicúspide (la más frecuente).

Evalucación en adultos mayores de 35 años

A partir de esta edad, el foco cambia de lo genético a lo adquirido. El riesgo principal está relacionado con el estilo de vida.

Enfermedad Coronaria (Aterosclerosis): Es el hallazgo más común. Se trata de la acumulación de placas de colesterol en las arterias que irrigan el corazón (coronarias). El ejercicio intenso puede desencadenar un infarto (oclusión total) si hay obstrucciones previas no detectadas.

Es el hallazgo más común. Se trata de la acumulación de placas de colesterol en las arterias que irrigan el corazón (coronarias). El ejercicio intenso puede desencadenar un infarto (oclusión total) si hay obstrucciones previas no detectadas. Hipertensión Arterial: Muchos adultos descubren que son hipertensos durante la EPD o en una prueba de esfuerzo, donde la presión sube a niveles anormales.

Muchos adultos descubren que son hipertensos durante la EPD o en una prueba de esfuerzo, donde la presión sube a niveles anormales. Fibrilación Auricular: Una arritmia común que aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares (ACV), y que puede manifestarse con palpitaciones o fatiga inusual.

Una arritmia común que aumenta el riesgo de accidentes cerebrovasculares (ACV), y que puede manifestarse con palpitaciones o fatiga inusual. Aneurisma de Aorta:Dilatación de la arteria principal del cuerpo que requiere control estricto antes de realizar levantamiento de pesas o esfuerzos de alta presión.

El deporte es salud siempre y cuando se realice de forma responsable. El "apto médico" es el primer paso para disfrutar de una vida activa y segura.