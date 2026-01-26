"
Los puntos clave del intenso operativo vial para despejar las rutas tras el temporal

Vialidad Provincial desplegó maquinaria pesada para liberar badenes, asistir a familias varadas y reparar calzadas.

Tras las intensas lluvias del fin de semana, el Gobierno de San Juan, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), mantiene un despliegue de emergencia en diversos departamentos para recuperar la conectividad. El operativo incluye el uso de cargadoras, motoniveladoras y retroexcavadoras para limpiar sedimentos y reparar daños estructurales en las calzadas.

Intervenciones por departamento

El ingeniero Juan Páez, subdirector de DPV, detalló los sectores donde se concentraron los mayores esfuerzos:

  • Zonda: Los trabajos se extendieron desde el viernes hasta el sábado al mediodía en la Ruta Provincial Nº 12, específicamente desde el Jardín de los Poetas hasta calle Las Moras, uno de los tramos más golpeados por el agua.

  • Ullum: Se despejaron los badenes de La Toma y de la Travesía. Además, el viernes por la noche se auxilió a tres familias que habían quedado varadas en el Camino a Chile debido a la creciente.

  • Iglesia: Fue uno de los departamentos con más frentes de trabajo. Se intervino en la zona de Bauchazeta y en la Ruta Nacional Nº 430 (tramo Rodeo-Angualasto), con tareas que se extendieron durante toda la noche del sábado.

  • Jáchal: Equipos viales trabajaron en Huerta de Huachi y en la Cuesta de Huaco durante el sábado y parte del domingo.

Reparación de puentes y rutas de montaña

Uno de los puntos críticos se registró en la Ruta Nacional Nº 436, camino a Calingasta. En el derivador hacia Iglesia, se detectó el descalce de un puente. Aunque la estructura principal no corre peligro, se debieron realizar movimientos de suelo urgentes para restituir el ancho de la calzada, habilitando el paso recién a las 7 de la mañana del domingo.

Asimismo, la provincia informó que los equipos viales continúan trabajando en las zonas de alta montaña y serranías, particularmente en las Sierras de Riveros, Elizondo y Chávez.

Departamentos sin afectación

A diferencia del centro y norte provincial, el informe oficial destacó que en Valle Fértil, Sarmiento y Calingasta no se registraron lluvias ni daños en la infraestructura vial, manteniendo la transitabilidad normal desde el inicio del fenómeno climático.

