Tras las intensas lluvias del fin de semana, el Gobierno de San Juan, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), mantiene un despliegue de emergencia en diversos departamentos para recuperar la conectividad. El operativo incluye el uso de cargadoras, motoniveladoras y retroexcavadoras para limpiar sedimentos y reparar daños estructurales en las calzadas.
Los puntos clave del intenso operativo vial para despejar las rutas tras el temporal
Vialidad Provincial desplegó maquinaria pesada para liberar badenes, asistir a familias varadas y reparar calzadas.