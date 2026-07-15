Se viene un miércoles con mañana fría y tarde agradable con una máxima de 21°C

Sin embargo, el panorama meteorológico cambiará por completo con el correr de las horas. Según los datos oficiales, se prevé una tarde soleada y muy agradable en la que la temperatura máxima escalará hasta alcanzar los 21°C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre después del mediodía.

La visibilidad se mantiene óptima a 15 kilómetros, mientras que la puesta del sol está prevista para las 18:49 horas, dando cierre a una tarde templada antes de que el frío vuelva a sentirse con fuerza durante la noche.