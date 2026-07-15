El invierno sanjuanino vuelve a mostrar su clásica amplitud térmica este miércoles 15 de julio. La jornada comenzó con un ambiente sumamente frío: a las 7 de la mañana, el termómetro marcó una temperatura mínima real de 2.6°C, acompañada de una humedad del 86% y viento casi imperceptible del sector oeste a apenas 4 km/h.
San Juan 8 > San Juan > miércoles
Se viene un miércoles con mañana fría y tarde agradable con una máxima de 21°C
Tras un amanecer helado con registros que rozaron los 2°C, se espera una gran amplitud térmica con sol y viento leve del oeste.